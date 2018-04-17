10:43, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Esed rejiminden Ã¼slerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi iddiasÄ±





Suriye'deki Esed rejimi, baÅŸkent Åžam ve Humus'ta bulunan iki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimi,Â Åžam ve Humus'taki hava Ã¼slerine fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi iddiasÄ±nda bulundu. Esed rejiminin resmi haber ajansÄ± SANA'nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re, gece yarÄ±sÄ±ndan sonra Humus ili semalarÄ±na kime ait olduÄŸu bilinmeyen fÃ¼zeler girdi. SANA, fÃ¼zelerin hava savunma sistemince dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti. Rejim ordusuna yakÄ±n kaynaklar da Åžam'daki Dumeyr askeri hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n de hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fÃ¼zelerin Ã§oÄŸunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Esed rejimin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Gutaâ€™daki Duma beldesinde 78 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD, Ä°ngiltere ve Fransa, geÃ§en cumartesi rejime ait Åžam, Humus ve Halepâ€™teki Ã¼sleri vurmuÅŸtu. Rejim, 14 Nisan'daki saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan da hava savunma sisteminin fÃ¼zelerin Ã§oÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etmiÅŸti.

Ä°lgili Konular esed Suriye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.