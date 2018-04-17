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Güney Sudan'da 200 çocuk savaşçı serbest bırakılacak
Güney Sudan'da 200 çocuk savaşçı serbest bırakılacak

Güney Sudan'daki silahlı gruplarca silah altına alınan 200'den fazla çocuk savaşçının daha serbest bırakılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Sudan'daki silahlı gruplarca silah altına alınan 200'den fazla çocuk savaşçının daha serbest bırakılacağını açıkladı.

UNICEF'ten yapılan duyuruda, en az 207 çocuğun bugün serbest bırakılarak tekrar ailelerine kavuşacağı belirtildi.

Serbest kalan çocuklara gıda yardımı ve psikolojik destek sağlanacağı kaydedilirken ayrıca eğitim fırsatı da verileceği ifade edildi.

Son olarak şubat ayında UNICEF, ülkedeki 311 çocuk savaşçının serbest kalmasına aracılık etmişti.

UNICEF geçen yıl sonunda yayımladığı raporda, ülkede 19 bin çocuğun silahlı güçler ve gruplar tarafından silah altına alındığını açıklamıştı.

Sudan'dan 2011'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

2015'te imzalanan barış anlaşmasının yürürlüğe sokulması amacıyla Aralık 2017'de yeniden başlayan görüşmelerin ilk turunda ateşkes kararı alınmış, şubattaki müzakerelerin ikinci turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Tarafların, 26 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da tekrar masaya oturması bekleniyor.



İlgili Konular Güney Sudan UNICEF çocuk asker
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