Güney Sudan'da 200 çocuk savaşçı serbest bırakılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Sudan'daki silahlı gruplarca silah altına alınan 200'den fazla çocuk savaşçının daha serbest bırakılacağını açıkladı.
UNICEF'ten yapılan duyuruda, en az 207 çocuğun bugün serbest bırakılarak tekrar ailelerine kavuşacağı belirtildi.
Serbest kalan çocuklara gıda yardımı ve psikolojik destek sağlanacağı kaydedilirken ayrıca eğitim fırsatı da verileceği ifade edildi.
Son olarak şubat ayında UNICEF, ülkedeki 311 çocuk savaşçının serbest kalmasına aracılık etmişti.
UNICEF geçen yıl sonunda yayımladığı raporda, ülkede 19 bin çocuğun silahlı güçler ve gruplar tarafından silah altına alındığını açıklamıştı.
Sudan'dan 2011'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
2015'te imzalanan barış anlaşmasının yürürlüğe sokulması amacıyla Aralık 2017'de yeniden başlayan görüşmelerin ilk turunda ateşkes kararı alınmış, şubattaki müzakerelerin ikinci turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Tarafların, 26 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump'ın Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Clarida'yı Fed Başkan Yardımcısı ve Kansas Bankalar Komisyonu Üyesi Bowman'ı da Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine aday göstermeye niyetlendiği bildirildi. Trump, Clarida ve Bowman'dan önce Fed'e üç isim daha aday göstermişti.
Güney Sudan'daki silahlı gruplarca silah altına alınan 200'den fazla çocuk savaşçının daha serbest bırakılacak
Suriye'deki Esed rejimi, başkent Şam ve Humus'ta bulunan iki hava üssünün hedef alındığını ileri sürdü.
İran'ın Pakistan sınırındaki saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 6 kişi öldü
Ekvador Devlet Başkanı Moreno, ikisi gazeteci 3 kişinin kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu eski FARC üyelerinin başındaki "Guacho" kod adlı kişiye, teslim olması için 12 gün süre verdiklerini açıkladı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, "Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nda tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Gelinen aşamada hiçbir şey artık eskisi gibi olamayacak. Rum tarafının tavrında herhangi bir değişiklik görebilmiş değiliz." dedi.
Nijerya'nın ünlü Müslüman düşünürü El-ilory'nin 100. doğum yılı törenle anıldı
Başsavcılığının Savcıları Yetkilendirme ve Denetleme Daire Başkanı'nın 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Birleşmiş Milletler, ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' ekledi
Mısır'da Yüksek Mahkeme 299 sanık hakkındaki kararı bozarak terör listesinden çıkarılmalarına hükmetti.
Strasbourg Üniversitesinin yarın tamamen kapatılacağı açıklandı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da 30 su kuyusu açtı.
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ceza duruşması 16 Mayıs'a ertelendi.
Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.
AP Başkanı Antonio Tajani, "Durumun ağırlığı karşısında bugünden itibaren Parlamentonun güçlü bir mesaj göndermesi gerekir." dedi.
Eski FBI Direktörü Comey, "Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabında, Trump’ı hedef aldı.