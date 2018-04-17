Trump'tan FED iÃ§in iki aday daha

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Columbia Ãœniversitesi Ekonomi ProfesÃ¶rÃ¼ ve Pacific Investment Management Company (PIMCO) yÃ¶neticisi Richard Clarida'yÄ± ABD Merkez BankasÄ±nÄ±n (FED) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶stermeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸkan Trump, FED'in YÃ¶netim Kurulundaki dÃ¶rt boÅŸluktan ikisini dolduracak isimleri bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de belirledi.
AÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n Columbia Ãœniversitesi Ekonomi ProfesÃ¶rÃ¼ Richard Clarida'yÄ± Fed BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Kansas Bankalar Komisyonu Ãœyesi Michelle Bowman'Ä± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi gÃ¶revlerine aday gÃ¶stermeye niyetlendiÄŸi ifade edildi.
Trump'Ä±n aday gÃ¶stermesi durumunda, 2 ismin ABD Senatosunda onaylanmasÄ± gerekecek.
Senato'da onaylanÄ±rsa FEDâ€™in iki numaralÄ± ismi olacak Clarida, Columbia Ãœniversitesinde ekonomi dersleri veriyor.
AyrÄ±ca, AmerikalÄ± fon yÃ¶netim ÅŸirketi PIMCO'da yÃ¶neticilik yapan Clarida, daha Ã¶nce Ronald Reagan yÃ¶netiminde ve New York Fed'de Ã§eÅŸitli gÃ¶revlerde bulundu.
FED'e yerel bankalardan sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olarak aday gÃ¶sterilecek Bowman ise Kansas Bankalar Komisyonunun ilk kadÄ±n Ã¼yesi olmasÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
Trump, Clarida ve Bowman'dan Ã¶nce FED'e Ã¼Ã§ isim daha aday gÃ¶stermiÅŸti.
Bu isimlerden Jerome Powell FED BaÅŸkanÄ± ve Randal Quarles Bankalardan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄŸÄ± gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
YÃ¶netim Kurulu ÃœyeliÄŸine KasÄ±m 2017'de aday gÃ¶sterilen Carnegie Mellon Ãœniversitesi Ekonomi ProfesÃ¶rÃ¼ Marvin Goodfriend ise gÃ¶revine baÅŸlayabilmek iÃ§in halen Senato'nun onayÄ±nÄ± bekliyor.
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Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸkan Trump'Ä±n Columbia Ãœniversitesi Ekonomi ProfesÃ¶rÃ¼ Clarida'yÄ± Fed BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Kansas Bankalar Komisyonu Ãœyesi Bowman'Ä± da YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi gÃ¶revlerine aday gÃ¶stermeye niyetlendiÄŸi bildirildi. Trump, Clarida ve Bowman'dan Ã¶nce Fed'e Ã¼Ã§ isim daha aday gÃ¶stermiÅŸti.
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