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MHP lideri Bahçeli'den erken seçim çağrısı
MHP lideri Bahçeli'den erken seçim çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SEÇİMLER İÇİN TEKLİF

Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdi.

MHP'nin tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağına işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının akabinde MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyununu bozmak şarttır. 'Seçim var mı yok mu, erken mi olacak zamanında mı yapılacak?' anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir."

"26 AĞUSTOS" ÖNERİSİ

Seçimlerin olası tarihine ilişkin görüşlerini de açıklayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur."

CHP'NİN OTURMA EYLEMLERİ

CHP'nin oturma eylemini değerlendiren Bahçeli, şöyle konuştu.

"CHP'nin OHAL bahanesiyle başlattığı oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman yürümeyi bilmezler."



İlgili Konular bahçeli MHP AK Parti erken seçim
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