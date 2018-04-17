8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 25. yılı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında Anıtmezar'da düzenlenen programla anıldı
Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleştirilen törende, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve vatandaşlar katıldı.
Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.
Bu arada, Efe Özal'ın kızı Serra Özal da elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.
Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Kasırga ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti.
Törene, tekerlekli sandalyeyle katılan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının üzerinden 25 yıl geçtiğini belirterek, "Acım, özlemim artıyor. Ne diyebilirim? Benim için çok zor. Anlatılması çok güç bir şey. Onun ne kadar değerli bir insan olduğu şimdi herkes daha iyi anladı, zaman geçtikçe." dedi.
Oğlu Ahmet Özal da ölümünün üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Türkiye'de her gün Özal'ın yaptıkları, yapmak istediklerinin konuşulduğunu ifade ederek, "Hatırlandıkça Türkiye'nin geleceğiyle ilgili güzel planların yapılmasını sağlıyor. Allah razı olsun. İnşallah Türkiye o yolda yürümeye devam edecek. İnsanlar her geçen gün biraz daha fazla onu arıyor gibi geliyor bana." dedi.
Efe Özal ise her geçen sene özleminin arttığını anlatarak, "25 yıl geçmesine rağmen hala basında, siyasette insanların dilinde düşmemesi, anılması... Demek ki çok doğru şeyler yapmış. Babamı her geçen arıyor ve özlüyorum. Çok yumuşak, uzlaştırıcı, birleştirici bir yapısı vardı. Demek şu anda buna ihtiyaç duyuluyor, bu özelliklerinden dolayı" dedi.
TÜRK İNSANI ONU UNUTMUYOR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de 25. yılında Özal'ı rahmetle yaddettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Özal, milletin içerisinden çıkan ve en üst seviyeye gelmesine rağmen milletle irtibatını koparmayan ve milletin kolayca ulaşacağı bir vasıfta liderlik yaptı. Esasında hür teşebbüsün önünü açan bir liderdi ve yapmış oldukları icraatlarla da devletçi anlayıştan liberal ekonomiye geçiş noktasında gerçekten Türkiye'de büyük adımlar attı ve Türkiye'yi dünya ile rekabet edebilir hale getirmenin temellerini atmıştı. En önemlisi de Türk iş adamlarını, Anadolu insanını dünyayla tanıştırdı. Dünyada iş yapabilir konuma getirdi. Bu nedenle Türk insanı onu unutmuyor." şeklinde konuştu.
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