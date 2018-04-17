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Asya
11:46, 17 Nisan 2018 Salı

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Japonya'da sığınmacılar açlık grevinde
Japonya'da sığınmacılar açlık grevinde

Doğu Japonya Göçmen Merkezi’nde tutulan 40'tan fazla sığınmacı açlık grevine başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya'da sığınmacılar uzun gözaltı sürelerini ve yetersiz hizmetleri protesto etmek için açlık grevine başladı.

Kyodo'nun haberine göre, Ushiku kentindeki Doğu Japonya Göçmen Merkezi’nde gözaltında bulunan 40’dan fazla sığınmacı, geçen hafta Hindistan uyruklu bir sığınmacının intihar etmesinden sonra, ülkedeki göçmen kamplarındaki yetersiz koşulları, hizmetleri ve gözaltı sürelerinin uzun olmasını protesto etmek için açlık grevine başladı.

335 kişinin tutulduğu merkezde sığınmacıların Pazar gününden bu yana yemek yemeyi bıraktıkları, sadece su ve çay içmeyi kabul ettikleri belirtildi.

Geçen hafta 30 yaşındaki bir Hint, banyoda havluyla kendini asmış şekilde bulunmuştu.

Japonya’da haklarında sınır dışı kararı verilen yabancı uyruklular göçmen merkezlerinde gözaltında tutulabiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite, konu ile ilgili olarak Japonya’da göçmenlerin gözaltı sürelerinin uzun olmasını eleştirerek, bu sürenin sınırlı olması gerektiği açıklamasını yapmıştı.

Açlık grevinin devam ettiği göçmen merkezinde geçen yıl bir Vietnamlı ve 2014 yılında ise bir Kamerunlu göçmen hayatını kaybetmişti.



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