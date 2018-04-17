11:54, 17 Nisan 2018 Salı

Tacikistan'da bir yılda 51 çocuk ebeveynleri tarafından terkedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Geçen yıl Tacikistan’da onlarca kadının çocuklarını terk ettiği ve terk edilen çocukları devletin sahiplendiği bildirildi.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Ozodi radyosuna yaptığı açıklamada, 2017 yılında 51 çocuğun ebeveynleri tarafından terkedildiğini ve bu bebeklerin 33 tanesinin doğumdan hemen sonra sokaklara bırakıldığını belirtti.

Kadınların bebeklerini terk etmelerinin başlıca nedenleri olarak, ülkedeki ekonomik durum ve evlilik dışı bir çocuğun doğumu gösteriliyor.

Ülkede bazı ihtiyaç sahibi genç annelerin de, doğumdan hemen sonra yeni doğmuş bebeklerini çocuksuz ailelere sattığı biliniyor.