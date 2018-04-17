Taliban Kabil'in yüzde 80'ini elektriksiz bıraktı

Trump'tan FED için iki aday daha

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump'ın Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Clarida'yı Fed Başkan Yardımcısı ve Kansas Bankalar Komisyonu Üyesi Bowman'ı da Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine aday göstermeye niyetlendiği bildirildi. Trump, Clarida ve Bowman'dan önce Fed'e üç isim daha aday göstermişti.