12:01, 17 Nisan 2018 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek





Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli ile yarın bir araya geleceğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli ile yarın bir araya gelerek konu ile ilgili görüşeceğini belirtti.

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