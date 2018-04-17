10 yılda 8 Orta Asyalı göçmeni öldüren Rus katil yakalandı

Rusya'nın Çita kentinde, on yıl boyunca Orta Asyalı göçmenlere saldırı düzenleyerek 8 kişiyi öldüren Rus vatandaşı bir kişinin yargıya sevk edilip tutuklandığı bildirildi.
Rusya Federasyonu bölge savcılığı basın servisinin konu ile ilgili açıklamasında, bu cinayetleri işleyen kişinin ismi belirtilmedi.
Savcılığa göre sanık, Çita kenti ve çevresinde Orta Asyalı göçmenlere, onların akrabalarına on yıl boyunca çeşitli saldırılar düzenledi. Çoğu durumda suçlar, yabancılara karşı nefret nedeniyle gerçekleştirildi.
Böylece Rus katil on yılda 8 Orta Asya kökenli kişiyi öldürdü. Sanığın bu eylemleri nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.
Pakistan’ın çay üretimi yapılabilen 3 bölgesinden biri olan Mansehra'ya Türkiye'den getirilen çay fidanları da dikildi
Özbekistan'da Hizb-ut Tahrir üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan iki Müslüman haklarındaki iddiaları reddetti
Irak'ta mayıs ayında yapılacak seçimlere az bir süre kala propaganda çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, halk, seçim sistemi ve adı yolsuzluğa karışan siyasilerin yeniden aday olması gibi nedenlerden ötürü yeni dönemden umutsuz.
Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fast food kültürüne rağmen vazgeçmiyor. Başkent Addis Ababa'daki özel bir kliniğin direktörü doktor Abebe, “Aslında insanlar çiğ et değil kültürlerini yiyor.” diyerek halkın kendi kültürlerini deneyimlemekten büyük keyif aldığını belirtti.
Filistin Ulusal Konseyi'nin 17 Nisan'ı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için "Filistin Esirler Günü" ilan ettiği 1974'ten bu yana, binlerce Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alınmaya devam ettiği bir tarih olarak kayıtlara geçiyor.
Rusya'da, on yıl boyunca Orta Asyalı göçmenlere saldırı düzenleyerek 8 kişiyi öldüren bir kişinin yargıya sevk edilip tutuklandığı ve bu eylemleri nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi
Özbekistan'dan Afganistan'a gelen elektrik hatlarının Taliban tarafından patlatılması sonucu Başkent Kabil'in yüzde 80'inde elektrik kesildi
Tacikistan'da, 2017 yılında 51 çocuk ebeveynleri tarafından terkedildi ve bu bebeklerin 33 tanesi de doğumdan hemen sonra sokaklara bırakıldı
Doğu Japonya Göçmen Merkezi’nde tutulan 40'tan fazla sığınmacı açlık grevine başladı
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump'ın Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Clarida'yı Fed Başkan Yardımcısı ve Kansas Bankalar Komisyonu Üyesi Bowman'ı da Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine aday göstermeye niyetlendiği bildirildi. Trump, Clarida ve Bowman'dan önce Fed'e üç isim daha aday göstermişti.
Güney Sudan'daki silahlı gruplarca silah altına alınan 200'den fazla çocuk savaşçının daha serbest bırakılacak
Suriye'deki Esed rejimi, başkent Şam ve Humus'ta bulunan iki hava üssünün hedef alındığını ileri sürdü.
İran'ın Pakistan sınırındaki saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 6 kişi öldü
Ekvador Devlet Başkanı Moreno, ikisi gazeteci 3 kişinin kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu eski FARC üyelerinin başındaki "Guacho" kod adlı kişiye, teslim olması için 12 gün süre verdiklerini açıkladı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, "Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nda tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Gelinen aşamada hiçbir şey artık eskisi gibi olamayacak. Rum tarafının tavrında herhangi bir değişiklik görebilmiş değiliz." dedi.
Nijerya'nın ünlü Müslüman düşünürü El-ilory'nin 100. doğum yılı törenle anıldı