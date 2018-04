12:15, 17 Nisan 2018 Salı

10 yılda 8 Orta Asyalı göçmeni öldüren Rus katil yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'nın Çita kentinde, on yıl boyunca Orta Asyalı göçmenlere saldırı düzenleyerek 8 kişiyi öldüren Rus vatandaşı bir kişinin yargıya sevk edilip tutuklandığı bildirildi.



Rusya Federasyonu bölge savcılığı basın servisinin konu ile ilgili açıklamasında, bu cinayetleri işleyen kişinin ismi belirtilmedi.



Savcılığa göre sanık, Çita kenti ve çevresinde Orta Asyalı göçmenlere, onların akrabalarına on yıl boyunca çeşitli saldırılar düzenledi. Çoğu durumda suçlar, yabancılara karşı nefret nedeniyle gerçekleştirildi.



Böylece Rus katil on yılda 8 Orta Asya kökenli kişiyi öldürdü. Sanığın bu eylemleri nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.