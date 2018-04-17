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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Malezya imamı" olduğu belirtilen Alettin Duman, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Duman ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısının "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği Duman, "Malezya'da kendi işimi yapıyordum. ByLock kullanmadım. Örgüte yardımda bulunmadım. Yasal olmayan bir iş yapmadım. Ben masumum" dedi ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, heyetçe yaptıkları müzakerenin ardından Duman'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında takdiri indirim uygulanmadığını açıkladı.
İDDİANAME
İddianamede Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünden 1993'te mezun olan Duman'ın 1994'te Özbekistan'a gittiği, Ocak 2011'de Türkiye'ye döndüğü ve Mart'ta bu kez Malezya'ya gittiği, 15 Ekim 2016'ya kadar bu ülkede bulunduğu belirtiliyor.
Duman'ın 2004-2009 arasında örgütün "Özbekistan imamı" olduğu ve burada örgüte bağlı olan okulun müdürlüğünü yürüttüğü kaydedilen iddianamede, daha sonra Malezya'ya gönderilen Duman'ın, burada örgütün sivil toplum faaliyetlerini yürüttüğü, Malezya'daki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında bağlantı sağladığı ve 2008'de kurulan Malezya Türkiye Diyalog Vakfının başkanlığını yaptığı kaydediliyor.
Duman'ın bu görevinin ardından, örgütün kontrolündeki TUSKON'un Malezya'daki faaliyetlerine ağırlık verdiği kaydedilen iddianamede, Duman'ın, ülkede örgütle ilgili her şeyi yöneten kişi olduğu, Malezya'daki sohbetlerde Türk hükümetine ağır eleştirilerde bulunduğu, "Hükümetin, yaptıklarının cezasını ödeyeceğini" söylediği, örgüte bağlı derneklerin konferanslarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü ve ByLock kullandığı ifade ediliyor.
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Örgütün sözde "Malezya imamı" olduğu belirtilen Alettin Duman, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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