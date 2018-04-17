13:22, 17 Nisan 2018 Salı

Bahçeli'nin seçim çağrısına Erdoğan'dan ilk cevap

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Türkiye gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin bu çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an söyleyecek bir şeyim yok MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın görüşeceğim" derken, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2019 yılında devreye gireceğini 2 kez vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı Harekatı'na başladığımız 20 Ocak tarihinden bu yana, yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır." dedi.

Erdoğan "Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulmasına karar verdik." dedi.

"SİZ TERÖRİSTLERİN, BİZ MEHMETÇİĞİN PARKASINI VE POSTALINI GİYERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin ziyaretine ilişkin, "Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunmuştum. Bunun üzerine CHP'nin başındaki bu zat, 'parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum' demişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. Biz de ona diyoruz zaten siz teröristlerin giydiği parkayı ve postalı giyersiniz. Biz Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz aramızdaki fark bu." diye konuştu.

“İNŞALLAH 2019 KASIM SEÇİMLERİNDE TAMAMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasının birinci yıl dönümü ile ilgili şu sözleri kaydetti:

"Biliyorsunuz dün 16 nisan halk oylamasının birinci yıl dönümüydü. Buradan bir kez daha 16 Nisan halk oylamasına katılarak, bilhassa da ‘evet’ diyerek ülkemizin ve milletimizin tarihi yol ayrımında iradesini ortaya koyan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı ifade ediyorum.

Halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek.

Milletimizin darbe gecesi sokaklarda, meydanlarda, gönüllerde yaptığı ittifakı MHP ve bize destek veren diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek bu önemli adımı attık. Tabi ki AK Parti olarak, MHP ile birlikte 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde ana muhalefet oraya daveti kabul etmeyip, son anda geldi. Ve oradaki konuşmayı da fırsat bilip o konuşmadan sonra da hemen aleyhte konuşmaya başladı. Çünkü akşam başka, sabah başka.

Fakat bu süreç MHP ile AK Parti’yi işte gördüğünüz gibi cumhurun ittifakına taşıdı. Şimdi cumhurun ittifakıyla inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz. Bu konuyla ilgili gereken hukuki düzenlemeler yapıldı ve Meclis’imiz tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Bir kez adına ülkemize milletimize siyaset dünyamıza hayırlı olsun."