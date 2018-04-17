13:38, 17 Nisan 2018 Salı

Taşkent'teki Hizb-ut Tahrir davalıları suçlamaları reddetti





Özbekistan'da Hizb-ut Tahrir üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan iki Müslüman haklarındaki iddiaları reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'da Hizb-ut Tahrir üyeliği ile suçlanan Müslümanlar suçlamaları reddetti Taşkent şehir mahkemesinde Hizb-ut Tahrir hareketine üye olmakla suçlanan beş Müslüman’ın yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin dünkü oturumunda Güzel Tokhtakhodjaeva ve eşi Muhammed Rashidov'un beyanları alındı. İki sanık da kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek açılan davanın iftiradan ibaret olduğunu söylediler. Güzel Tokhtakhodjaeva 15 Ocak 2011'de gözaltına alınmıştı. Akrabalarının ifadesine göre, kendisi tutuklanma ve işkence korkusuyla 10 yıldır gizlenmek mecburiyetinde kalmıştı. Duruşmada hazır bulunan kız kardeşi Dildora Ağzamova ablasının Özbekistan'ın anayasal düzenini devirmekle suçlandığını söyledi. Mahkeme savcısınını iddiasına göre, Güzel Tokhtakhodjaeva 3 Kasım 2017 tarihinde Gulbazar mahallesindeki mescitte ve Minör camisinde ülkede yasaklı olan Hizb-ut Tahrir broşürleri dağıtmıştı.





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