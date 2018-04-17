9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi başladı

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Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Kastamonu'da toplandı.
TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinliğe Azerbaycan, Başkurdistan, Dağıstan, Gagavuzya, Karaçay-Malkar, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Makedonya, Irak, İran, KKTC, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye’de faaliyet gösteren 17 edebiyat dergisinin 28 editörü katılıyor.
Avrasya Yazarlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre kongreye Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, eski KKTC Meclis Başkanı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbeg Esdevlet ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu da iştirak ediyor.
TÜRKSOY tarafından 2018 yılında Türk kültür dünyası başkenti olarak seçilen Kastamonu, TİKA'nın da desteklediği organizasyona ilk kez ev sahipliği yapıyor.
İlki 2007 yılında İstanbul’da gerçekleşen Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi daha sonra sırayla 2 kez Ankara'nın yanı sıra Lefkoşa, Astana, Eskişehir, Kazan ve Türkistan şehirlerinde toplandı.
Kongre 19 Nisan'da sona erecek.
TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından 9'uncusu düzenlenen Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi'ne farklı ülke ve bölgelerden 17 dergiden 28 editör katılıyor
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