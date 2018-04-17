Çaykur Pakistan'da çay fabrikası açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) Pakistan'ın kuzeyindeki Mansehra bölgesinde siyah çay işleme fabrikası açtı.
Başkent İslamabad'ın 200 kilometre kuzeyindeki bölgenin Şinkiari köyü yakınlarında açılan fabrikanın açılışına Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Pakistan Tarımsal Araştırmalar Konseyi Başkanı Yusuf Zafar, Pakistan Ulusal Çay ve Yüksek Katma Değerli Ürünler Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Ferruh Hamed ile çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta AA muhabirine konuşan Genel Müdür Sütlüoğlu, fabrikada günlük 5 ton üretim yapılacağını söyledi.
Pakistan'ın büyük oranda çay tükettiğini ancak çayın tamamını dışarıdan aldığını söyleyen Sütlüoğlu, fabrika kurma talebinin Pakistan tarafından geldiğini ifade etti.
Sütlüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda gereken desteğin verilmesi konusunda talimat verdiğini kaydederek, "Çay tarımının gelişmesi için Pakistan'a bu tesis çok büyük katkı verecek. Çayın sağlıklı şekilde üretilmesi, tarla ve üretim ayağında kaliteli çay üretilmesi konusunda biz gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu tesis Türkiye'nin Pakistan'a küçük bir hediyesidir." diye konuştu.
Bölgede verimi düşük çay fidanlarının bulunduğunu söyleyen Sütlüoğlu, "Üretime verimli fidanlarla başlamaları gerekiyor ki üretici tatmin olsun, üretim daha yüksek olsun, kalite daha yüksek olsun. Biz fidan konusunda da destek olacağız." dedi.
PAKİSTAN KENDİ ÇAYINI ÜRETEBİLİR
Fabrikanın kurulumu için Türkiye'den gelen uzman ekipte görevli Ramazan Güney, açılışta yaptığı konuşmada, "Biz nasıl ki kendi çayımızı beğenip diğerlerini beğenmiyorsak Pakistan'ın da kendi çayını üretmesini istiyoruz. Emin olun zamanla kendi çayınızı daha çok beğeneceksiniz." ifadelerini kullandı.
Açılışta söz alan Pakistan Ulusal Çay ve Yüksek Katma Değerli Ürünler Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Ferruh Hamed de Pakistan'ın 16 ülkeden çay alan bir ülke olarak büyük bir çay pazarı olduğunu söyledi.
Pakistan Tarımsal Araştırmalar Konseyi Başkanı Yusuf Zafar ise Pakistan’ın gelişmesi için kendi diline ve üretimine önem vermesi gerektiğini belirterek, “Nasıl ki Türkiye 90 yıldır kendi çayını üretip ihraç ediyorsa bizim de bu seviyeye gelmemiz lazım. Yıllarca dışarıdan gelen ürünlerin daha iyi olduğunu düşündük, yabancı ürünlere alıştık ama artık kendi ürünlerimize alışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Zafar ayrıca kurulan fabrikanın Pakistan çay endüstrisinin gelişmesinde örnek alınacağını da sözlerine ekledi.
Açılış töreninin ardından fabrika bahçesine Türkiye'den getirilen verimliliği yüksek seçkin çay fidanları dikildi.
Pakistan’ın çay üretimi yapılabilen 3 bölgesinden biri olan Mansehra'ya Türkiye'den getirilen çay fidanları da dikildi
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