15:27, 17 Nisan 2018 SalÄ±

PeÅŸmerge'nin KerkÃ¼k'e dÃ¶nmesi kesin deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelere PeÅŸmerge'nin yeniden gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin herhangi bir resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Barzani, "PeÅŸmerge'nin tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelere yeniden gÃ¶nderilmesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Barzani, bu konuya iliÅŸkin ÅŸu ana kadar Erbil, BaÄŸdat ve ABD yÃ¶netimleri arasÄ±nda herhangi bir resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

TartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venlik durumunu yakÄ±ndan takip ettiklerini ve geliÅŸmelerden haberdar olduklarÄ±nÄ± kaydeden Barzani, sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerin gÃ¼venliÄŸine destek verdiklerini ve bu meselenin kendileri iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu dile getirdi.

Barzani gazetecilerin "TÃ¼rkiye'nin SÃ¼leymaniye HavalimanÄ±'na uÃ§uÅŸlarÄ± yeniden baÅŸlatmasÄ± iÃ§in bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na" iliÅŸkin sorusunu ise ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:

"Erbil ile Ankara arasÄ±nda, SÃ¼leymaniye HavalimanÄ±'na uÃ§uÅŸlarÄ±n yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz devam ediyor. UmarÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz iyi bir sonuca varacaktÄ±r."

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