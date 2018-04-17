15:32, 17 Nisan 2018 Salı

İslamcı Dergiler dijital ortama aktarılıyor





İslamcılıkla ilgili temel bir başvuru kaynağı olarak tasarlanan idp.org.tr geliştirilen altyapısı ve yenilenen tasarımı ile 20 Nisan 2018’de açılıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İslamcı Dergiler Projesi kapsamında hazırlanan ve 1908’den bu yana çıkan dergilerin kataloglandığı web sitesi 20 Nisan 2018 Cuma 19:00’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panelle açılıyor. 1908'den bugüne İslamcı dergiler dijital arşivi, Sözlü Tarih mülakatları ve gelişmiş arama seçeneklerine sahip İDP Kataloğu’nu içeren site, araştırmacıların ve dergi severlerin hizmetine sunulacak. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde başlatılan İslamcı Dergiler Projesi kapsamında düzenlenen "1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler" başlıklı 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. 20 Nisan Cuma günü 19:00’da açılış paneli ile başlayacak sempozyum, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde tebliğ sunumlarıyla devam edecek. 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde ise İlmi Etüdler Derneği Merkezinde sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyumda alanın önemli isimlerinin tebliğ sunacağı altı oturumun yanısıra Ahmet Mercan, Ahmet Taşgetiren, Ali Haydar Haksal, Cevat Özkaya ve Hamza Türkmen’in tecrübelerini aktaracağı bir “Tanıklıklar Oturumu” yer alıyor.

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