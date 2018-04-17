Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:39, 17 Nisan 2018 Salı
Kültür Sanat
15:32, 17 Nisan 2018 Salı

  • Paylaş
İslamcı Dergiler dijital ortama aktarılıyor
İslamcı Dergiler dijital ortama aktarılıyor

İslamcılıkla ilgili temel bir başvuru kaynağı olarak tasarlanan idp.org.tr geliştirilen altyapısı ve yenilenen tasarımı ile 20 Nisan 2018’de açılıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında hazırlanan ve 1908’den bu yana çıkan dergilerin kataloglandığı web sitesi 20 Nisan 2018 Cuma 19:00’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panelle açılıyor. 

1908'den bugüne İslamcı dergiler dijital arşivi, Sözlü Tarih mülakatları ve gelişmiş arama seçeneklerine sahip İDP Kataloğu’nu içeren site, araştırmacıların ve dergi severlerin hizmetine sunulacak.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde başlatılan İslamcı Dergiler Projesi kapsamında düzenlenen "1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler" başlıklı 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. 20 Nisan Cuma günü 19:00’da açılış paneli ile başlayacak sempozyum, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde tebliğ sunumlarıyla devam edecek.

21-22 Nisan 2018 tarihlerinde ise İlmi Etüdler Derneği Merkezinde sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyumda alanın önemli isimlerinin tebliğ sunacağı altı oturumun yanısıra Ahmet Mercan, Ahmet Taşgetiren, Ali Haydar Haksal, Cevat Özkaya ve Hamza Türkmen’in tecrübelerini aktaracağı bir “Tanıklıklar Oturumu” yer alıyor.

 



İlgili Konular ilem İslamcı Dergiler Sempozyumu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
İslamcı Dergiler dijital ortama aktarılıyor
İslamcı Dergiler dijital ortama aktarılıyor

İslamcılıkla ilgili temel bir başvuru kaynağı olarak tasarlanan idp.org.tr geliştirilen altyapısı ve yenilenen tasarımı ile 20 Nisan 2018’de açılıyor.
9 Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi başladı
9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi başladı

TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından 9'uncusu düzenlenen Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi'ne farklı ülke ve bölgelerden 17 dergiden 28 editör katılıyor
Kocaeli tarih kokan minyatürlerle dile geldi
Kocaeli, tarih kokan minyatürlerle dile geldi

Tezhip, ebru ve minyatür sanatçısı Gülheser Kahraman ile Minyatürlerle Kocaeli sergisi özelinde sanat yaşamını ve sergi etkinliğini müzakere ettik.
Stockholm'de 'Türkiye ve Camiler' resim sergisi açıldı
Stockholm'de 'Türkiye ve Camiler' resim sergisi açıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de ''Türkiye ve Camiler'' temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Osmanlı'nın G Afrika'daki mirası Osmanlı Kriket Kulübü
Osmanlı'nın G. Afrika'daki mirası Osmanlı Kriket Kulübü

Osmanlı Kriket Kulübünün sezon sonu ödüllerinde konuşan Türkiye’nin Pretoria Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, "136 yıldır Osmanlı ismini gururla ve Güney Afrika tarihinde üstlendiği önemli rollerle taşıyan Osmanlı Kriket Kulübü ailesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi
Türk müzisyene Özbekistan'da büyük ilgi
Türk müzisyene Özbekistan'da büyük ilgi

Özbekistan'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Caz Festivali farklı ülkelerden sanatçıları ağırlıyor. Festivale caz yorumcusu, besteci ve akademisyen Başak Yavuz ile Bilal Karaman, Baran Say ve Erdem Göymen'in oluşturduğu "Başak Yavuz Quartet" caz grubu da katıldı.
Yeditepe Bianeli'nde naif bir sergi Çiçeğin Halleri
Yeditepe Bianeli'nde naif bir sergi: Çiçeğin Halleri

Katı' ustası Safiye Morçay ile tezhip ve minyatür sanatkârı kızı Nurcihan Gülen'in eserleri Yeditepe Bienali'nin Tematik Sergilerinde izleyicileri ile buluştu
Karagöz ve Hacivat Kazakistan da sahne aldı
Karagöz ve Hacivat Kazakistan’da sahne aldı

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili İsina, "Bu yıl oyun gösterilerini 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Astana’nın başkent ilan edilişinin 20. yılına ithaf ediyoruz" dedi
Ortak Türk Edebiyatı' taslağında uzlaşma sağlandı
'Ortak Türk Edebiyatı' taslağında uzlaşma sağlandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) üye devletlerin edebiyat uzmanları, "Ortak Türk Edebiyatı" dersi öğretim program taslağında uzlaştı.
1000 Yılında Nizamülmülk
1000. Yılında Nizamülmülk

Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapan Nizamülmülk, Konya'da programla anıldı
6 İslam İktisadi Atölyesi bugün başlıyor
6. İslam İktisadi Atölyesi bugün başlıyor

İKAM, İLEM ve İGİAD'ın organizasyonu, İSİFAM'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "6. İslam İktisadi Atölyesi", bugün saat 18.00'da başlıyor
Geleneksel sanatların bahar mevsimi yahut Yeditepe Bienali
Geleneksel sanatların bahar mevsimi yahut Yeditepe Bienali

Kültür sanat editörümüz İbrahim Ethem Gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Yeditepe Bienali’ne; 1 Nisan Pazar günü Süleymaniye Salis Medresesi’nde sanatseverlere merhaba diyen Kusursuz Tekrar sergisine ve etkinliğin gala programına katılarak gözlem ve tesbitlerini yazdı
Yeditepe Bienali'nde nerede hangi etkinlik düzenleniyor
Yeditepe Bienali'nde nerede hangi etkinlik düzenleniyor?

31 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya’da açılan Yeditepe Bienali kapsamında etkinlikler devam ediyor
Makedonya'da nevruz etkinliği düzenlendi
Makedonya'da nevruz etkinliği düzenlendi

Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar kentinde Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konseri düzenlendi.
Yeditepe Bienali'nin galası yapıldı
'Yeditepe Bienali'nin galası yapıldı

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında "Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin galası Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.
Hasan Aycın'ın eserleri Filistinlilerle buluştu
Hasan Aycın'ın eserleri Filistinlilerle buluştu

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile buluştu.

Haberler

İslamcı dergilerin ilk 50 yılı
İslamcı dergilerin ilk 50 yılı

İstanbul'da İslamcı Dergiler Sempozyumu
İstanbul'da İslamcı Dergiler Sempozyumu

Türkiye'deki İslamcı dergiler dijital ortamda
Türkiye'deki İslamcı dergiler dijital ortamda

Türkiye'de İslâmcı Dergiler Sempozyumu üzerine bazı notlar
Türkiye'de İsl mcı Dergiler Sempozyumu üzerine bazı notlar

İLEM'den 'İslamcı Dergiler Sempozyumu'
İLEM'den 'İslamcı Dergiler Sempozyumu'

5.İslam İktisadı Atölyesi
5 İslam İktisadı Atölyesi

Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var

İLEM Eğitim ve İhtisas Programları başvuruları başladı
İLEM Eğitim ve İhtisas Programları başvuruları başladı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 