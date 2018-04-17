İslamcı Dergiler dijital ortama aktarılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İslamcı Dergiler Projesi kapsamında hazırlanan ve 1908’den bu yana çıkan dergilerin kataloglandığı web sitesi 20 Nisan 2018 Cuma 19:00’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panelle açılıyor.
1908'den bugüne İslamcı dergiler dijital arşivi, Sözlü Tarih mülakatları ve gelişmiş arama seçeneklerine sahip İDP Kataloğu’nu içeren site, araştırmacıların ve dergi severlerin hizmetine sunulacak.
İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde başlatılan İslamcı Dergiler Projesi kapsamında düzenlenen "1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler" başlıklı 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. 20 Nisan Cuma günü 19:00’da açılış paneli ile başlayacak sempozyum, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde tebliğ sunumlarıyla devam edecek.
21-22 Nisan 2018 tarihlerinde ise İlmi Etüdler Derneği Merkezinde sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyumda alanın önemli isimlerinin tebliğ sunacağı altı oturumun yanısıra Ahmet Mercan, Ahmet Taşgetiren, Ali Haydar Haksal, Cevat Özkaya ve Hamza Türkmen’in tecrübelerini aktaracağı bir “Tanıklıklar Oturumu” yer alıyor.
İslamcılıkla ilgili temel bir başvuru kaynağı olarak tasarlanan idp.org.tr geliştirilen altyapısı ve yenilenen tasarımı ile 20 Nisan 2018’de açılıyor.
TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından 9'uncusu düzenlenen Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi'ne farklı ülke ve bölgelerden 17 dergiden 28 editör katılıyor
Tezhip, ebru ve minyatür sanatçısı Gülheser Kahraman ile Minyatürlerle Kocaeli sergisi özelinde sanat yaşamını ve sergi etkinliğini müzakere ettik.
İsveç'in başkenti Stockholm'de ''Türkiye ve Camiler'' temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Osmanlı Kriket Kulübünün sezon sonu ödüllerinde konuşan Türkiye’nin Pretoria Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, "136 yıldır Osmanlı ismini gururla ve Güney Afrika tarihinde üstlendiği önemli rollerle taşıyan Osmanlı Kriket Kulübü ailesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi
Özbekistan'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Caz Festivali farklı ülkelerden sanatçıları ağırlıyor. Festivale caz yorumcusu, besteci ve akademisyen Başak Yavuz ile Bilal Karaman, Baran Say ve Erdem Göymen'in oluşturduğu "Başak Yavuz Quartet" caz grubu da katıldı.
Katı' ustası Safiye Morçay ile tezhip ve minyatür sanatkârı kızı Nurcihan Gülen'in eserleri Yeditepe Bienali'nin Tematik Sergilerinde izleyicileri ile buluştu
Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili İsina, "Bu yıl oyun gösterilerini 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Astana’nın başkent ilan edilişinin 20. yılına ithaf ediyoruz" dedi
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) üye devletlerin edebiyat uzmanları, "Ortak Türk Edebiyatı" dersi öğretim program taslağında uzlaştı.
Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapan Nizamülmülk, Konya'da programla anıldı
İKAM, İLEM ve İGİAD'ın organizasyonu, İSİFAM'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "6. İslam İktisadi Atölyesi", bugün saat 18.00'da başlıyor
Kültür sanat editörümüz İbrahim Ethem Gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Yeditepe Bienali’ne; 1 Nisan Pazar günü Süleymaniye Salis Medresesi’nde sanatseverlere merhaba diyen Kusursuz Tekrar sergisine ve etkinliğin gala programına katılarak gözlem ve tesbitlerini yazdı
31 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya’da açılan Yeditepe Bienali kapsamında etkinlikler devam ediyor
Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar kentinde Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konseri düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında "Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin galası Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile buluştu.