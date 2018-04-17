15:58, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Hamas'tan MÄ±sÄ±r'a "Ä°srail'e esir takasÄ± baskÄ±sÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas, MÄ±sÄ±r'a Ä°srail'e 2011'de yapÄ±lan "Åžalit esir takasÄ±" sonucu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸan Filistinlilerden yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in baskÄ± yapmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

"Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hareket, arabulucu olan MÄ±sÄ±r'dan iÅŸgal hÃ¼kÃ¼metinin takas anlaÅŸmasÄ±yla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Filistinlileri serbest bÄ±rakmaya zorlamasÄ±nÄ± istiyor." denildi.

SÃ¶z konusu Filistinlilerin yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±nÄ±n anlaÅŸma maddelerine aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, ikinci bir takas anlaÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlamak iÃ§in Ã¶ncelikle yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Filistinlilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesinin tutuklularÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermesi konusunda Ä°srail hÃ¼kÃ¼metine baskÄ± yapmaya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tÃ¼m uluslararasÄ±, bÃ¶lgesel ve Arap hÃ¼kÃ¼metleri ile kurumlarÄ±ndan "iÅŸgalcilere uluslararasÄ± insani standartlar Ã§erÃ§evesinde onurlu bir yaÅŸam iÃ§in gereken ÅŸartlarÄ± saÄŸlamasÄ±na yÃ¶nelik baskÄ± yapmasÄ±" istendi.

Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin arabuluculuÄŸunda 18 Ekim 2011'de yapÄ±lan takas anlaÅŸmasÄ±yla 2006'da esir alÄ±nan Ä°srail askeri Gilad Åžalit'e karÅŸÄ±lÄ±k olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail, Haziran 2014'te sÃ¶z konusu Filistinlilerden 60'Ä±nÄ± yeniden gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin'de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin Ä°srail tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yÄ±l "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" olarak kutlanÄ±yor.

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