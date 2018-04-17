16:30, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Macron: Balkan Ã¼lkelerinin yÃ¶nlerini TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmesini istemiyorum!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap ederek parlamenterlerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n 7 Nisan'da Suriye'ye yÃ¶nelik askeri operasyonu ile ilgili bir soruya cevap veren Macron, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"(Bu operasyonun) Ne Irak ne de Libya ile ilgisi vardÄ±r. Biz Suriye'ye savaÅŸ aÃ§madÄ±k. Biz bize saldÄ±ran DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yoruz. Tek savaÅŸÄ±mÄ±z budur. 7 yÄ±ldÄ±r BeÅŸÅŸar Esed'e karÅŸÄ± savaÅŸ aÃ§madÄ±k. 27 EylÃ¼l 2013'te BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen 2118 nolu kararda kimyasal silah kullanÄ±mÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu karar Ã§ok kez ihlal edilmiÅŸtir. Biz terÃ¶rizme karÅŸÄ±, Esed ise kendi halkÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor."

Macron, Suriye'ye uluslararasÄ± toplumun onuru iÃ§in mÃ¼dahalede bulunduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

BATI BALKAN ÃœLKELERÄ°NÄ°N AB ÃœYELÄ°ÄžÄ°

Macron, oturum sÄ±rasÄ±nda BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeliÄŸi ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda da bulundu.

"KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz jeopolitik risk, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Rusya veya TÃ¼rkiye'ye kaymasÄ±dÄ±r. Balkan Ã¼lkelerinin yÃ¶nlerini TÃ¼rkiye veya Rusya'ya doÄŸru dÃ¶nmelerini istemiyorum." ifadelerini kullanan Macron, birlik iÃ§inde deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ± ve AB fikrinin derinleÅŸtirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Macron, "AB'nin 28 Ã¼ye ile sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ve 32 Ã¼ye haline gelmeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Macron'un konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶nce AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, "Bu Ã¼lkeleri AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsak 1990'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ± yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z. BatÄ± Balkanlar'da yeniden savaÅŸa dÃ¶nÃ¼lmesini istemiyorum." demiÅŸti.

SIÄžINMACILARA YÃ–NELÄ°K AB PROGRAMI Ã–NERÄ°SÄ°

AB'nin ekonomik, askeri ve siyasi model olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda azÄ±nlÄ±klar ve gÃ¶Ã§menlere saygÄ± bakÄ±mÄ±ndan da dÃ¼nyaya Ã¶nemli model oluÅŸturduÄŸunu belirten Macron, "sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± aÄŸÄ±rlamak amacÄ±yla yerel yÃ¶netimlere daha fazla kaynak hazÄ±rlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir AB programÄ±" Ã¶nerisinde bulundu.

Macron, AB bÃ¼tÃ§esine Fransaâ€™nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±yÄ± artÄ±rmaya hazÄ±r olduÄŸunu dile getirerek, bunun tek ÅŸartÄ±nÄ±n da bu katkÄ±nÄ±n etkili ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± olduÄŸunu bildirdi.

"AVRUPA'NIN EGEMENLÄ°ÄžÄ°NÄ° KORUMALIYIZ"

AB'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda tam egemenliÄŸe sahip olmasÄ± gerektiÄŸini aktaran Macron, son dÃ¶nemde Rusya baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± komÅŸularla gerilimler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "YurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in tam ve gerÃ§ek Avrupa egemenliÄŸini inÅŸa etmemiz gerekiyor." dedi.

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