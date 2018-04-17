16:39, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Ã‡ipras, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n telefonundan Ã§ok memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler konusunda "Bizim ÅŸu anda turizmimizi nasÄ±l geliÅŸtirebileceÄŸimizi, Ege'de ticaretin daha da gÃ¼Ã§lenmesi gibi konularÄ± konuÅŸmamÄ±z gerekiyor." dedi.

Ã‡ipras, deniz suyu artÄ±ma tesisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in geldiÄŸi KaÅŸ aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Meis adasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler ve Ã¼lkesinin ekonomik durumuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ÅŸ birliÄŸi iÃ§inde ve birlikte barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸamayÄ± hedeflediklerini dile getiren Ã‡ipras, "Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Ancak, kimseden de korkmuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡ipras, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n dÃ¼ÅŸen jette hayatÄ±nÄ± kaybeden Yunan pilot iÃ§in taziyelerini ilettiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Bu iyi bir jestti ve bu tÃ¼r hamlelerin devam etmesi gerekiyor. Bizim ÅŸu anda turizmimizi nasÄ±l geliÅŸtirebileceÄŸimizi, Ege'de ticaretin daha da gÃ¼Ã§lenmesi gibi konularÄ± konuÅŸmamÄ±z gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'Ä±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yerinde olduÄŸunu ve kilit bir role sahip olduÄŸunu savunan Ã‡ipras, tahrik ve agresifliÄŸin kudret alameti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Yunanistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Yorgos Papandreu'nun 2010'da yine Meis'te ilk kurtarma paketini kabul etmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Ã‡ipras, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n memorandumlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ havasÄ±nÄ± hissetmesinden 8 yÄ±l sonra, bu zor zamanlarÄ±n sonuna geliyoruz. Bize Ã§ok ÅŸeye mal olan ezici kurtarma programlarÄ±ndan temiz bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in son dÃ¶nemeÃ§teyiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã‡ipras, memorandum sonrasÄ± iÃ§in sosyal adaletin en Ã¶nemli yol gÃ¶stericileri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yunanistan, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kurtarma paketi programÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda Ã§Ä±kmayÄ± planlÄ±yor.