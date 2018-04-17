Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ve Al Sharq Forum arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Al Sharq Forum arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
Ãœniversitede gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶rende, iki kurum arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸma metnine, Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk ve Al Sharq Forum BaÅŸkanÄ± Waddah Al Khanfar imza attÄ±.
AnlaÅŸma, Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Al Sharq Academia'nÄ±n ortak seminer, mesleki eÄŸitim ve kurslar dÃ¼zenlemesine olanak saÄŸlayacak. Bu Ã§erÃ§evede akademik personel ve mÃ¼fredat Ä°bn Haldun Ãœniversitesi tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±rken, Al Sharq Academia etkinliklerin kayÄ±t, montaj ve web sitesinden yayÄ±nlanmasÄ±ndan sorumlu olacak.
AyrÄ±ca, iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±, Ä°bn Haldun Ãœniversitesi'nin, akademisyenlerin gÃ¶zetiminde, Al Sharq Academia tarafÄ±ndan verilen online diplomalara akreditasyon vermesini de iÃ§eriyor. AnlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde iki okulun ortak yaz okulu programlarÄ± dÃ¼zenlenmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
RektÃ¶r Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœniversitemiz ve Al Sharq Forum, genÃ§lere dÃ¶nÃ¼k programlar yapan Ã¶rgÃ¼n eÄŸitim kurumudur. Her ikisi de uluslararasÄ± vizyona sahiptir. Al Sharq Forum, sene iÃ§erisinde genÃ§lere farklÄ± eÄŸitim programlarÄ± yapan uluslararasÄ± bir kuruluÅŸ ve dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden pek Ã§ok Ã¶ÄŸrenci bu Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lÄ±yor, ayrÄ±ca internet Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¼zel etkinlikleri de var." bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi'nin yÃ¼zde 37'sinin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸtuÄŸunu dile getiren ÅžentÃ¼rk, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Okulumuzda 54 Ã¼lkeden Ã¶ÄŸrencimiz var dolayÄ±sÄ±yla Al Sharq Forum ile vizyonlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor. Akademik olarak biz, Al Sharq Forum'a katkÄ± yapacaÄŸÄ±z, onlar da yaptÄ±klarÄ± etkinliklerle bizim uluslararasÄ± boyuta taÅŸÄ±nmamÄ±za katkÄ±da bulunmuÅŸ olacaklar. Etkinlikler Ã§erÃ§evesinde bizim hocalarÄ±mÄ±z onlarÄ±n eÄŸitimlerine konuÅŸmacÄ± olarak, Ã¶ÄŸrencilerimiz de katÄ±lÄ±mcÄ± olarak dahil olacaklar. Bu vesileyle Ã¶ÄŸrencilerimiz, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinden gelen Ã¶ÄŸrencilerle tanÄ±ÅŸacaklar, konuÅŸmacÄ±larÄ± dinleyecekler ve bÃ¶ylece farklÄ± fikirlerle de tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olacaklar."
ÅžentÃ¼rk, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, birlikte dÃ¼zenlenecek olan Ã¶zel programlarÄ±n da olduÄŸunu aktararak, "PlanladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve Al Sharq Forum ile birlikte hayata geÃ§irmek istediÄŸimiz programlarÄ± da istiÅŸareler sonucunda netleÅŸtireceÄŸiz. Bizim devam eden ve onlarÄ±n bireysel olarak yaptÄ±klarÄ± etkinliklere nasÄ±l katkÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±z ve yeni yapÄ±lacak olan projeler konusunda neler yapÄ±labileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p, en yakÄ±n zamanda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyacaÄŸÄ±z." dedi.
Al Sharq Forum BaÅŸkanÄ± Waddah Al Khanfar da iki bÃ¼yÃ¼k Ã¼niversitenin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi imza protokolÃ¼nden duyduÄŸu memnuniyeti belirterek, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iki tarafa da hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulundu.
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk ve Al Sharq Forum BaÅŸkanÄ± Waddah Al Khanfar imza attÄ±.
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