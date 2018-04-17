Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:41, 17 Nisan 2018 Salı
Avrupa Birliği
Güncelleme: 20:15, 17 Nisan 2018 Salı

  • Paylaş
AB'nin 2018 Türkiye İlerleme Raporu açıklandı
AB'nin 2018 Türkiye İlerleme Raporu açıklandı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye'nin İlerleme Raporu'nda, FETÖ terör örgütü olarak değil, 2016 yılında olduğu gibi 'Gülen hareketi' olarak adlandırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) açıkladığı Türkiye raporunda, Ankara’ya yönelik göç politikası, ekonomik büyüme ve bölgesel iş birliği konularında övgülere yer verdi.

Raporda, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü konularında ise “ciddi geriye gidiş” olduğu iddia edildi.

AB Komisyonu, yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından aday ve aday adayı ülkeler hakkındaki raporunu yayımladı. Raporu basına AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn duyurdu.

Eski adıyla “İlerleme Raporu” yeni adıyla “Türkiye Raporu”nda övgülerin yanı sıra bazı eleştirilere de yer verildi.

PKK’nın AB’nin terör örgütü listesinde yer aldığı anımsatılan raporda, FETÖ ise terör örgütü olarak tanımlanmadı.

Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için “travmatik bir süreç” olduğu belirtilerek, “AB’nin darbe girişimini hemen ve güçlü biçimde kınadığı ve Türkiye’nin böylesi ciddi bir tehdide karşı orantılı ve süratli meşru tepki verme ihtiyacını tanıdığı” belirtildi. Bununla birlikte, raporda 15 Temmuz sonrasında görevden almalar eleştirildi, hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği savunuldu.

FETÖ İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL, “GÜLEN HAREKETİ” İFADESİ KULLANILDI

Türkiye’nin terör örgütü olarak yoğun bir mücadele yürüttüğü FETÖ, AB tarafından 2016’daki raporda olduğu gibi “Gülen hareketi” olarak adlandırıldı. Bu konuyla ilgili raporda sadece Türk yetkililerin 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden FETÖ’yü sorumlu tuttuğu aktarıldı.

“TÜRKİYE ÖNEMLİ ORTAK VE ADAY ÜLKE”

Türkiye’nin AB için “önemli bir ortak ve aday ülke” olduğunun altı çizilen raporda, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifinin sürdürüldüğü açıklandı.

Raporda, Türkiye’nin özellikle kamu yönetimi alanında önemli reformlar kaydettiği, daha “açık” bir yönetim için büyük kararlılık gösterdiği bildirildi.

TÜRKİYE SIĞINMACI MUTABAKATINI UYGULAMAYA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Türkiye’nin sığınmacı ve göç politikasında “iyi ilerleme” kaydettiği vurgulanan raporda, “Türkiye, 2016 mutabakatının hükümlerini kararlı bir şekilde uygulamayı sürdürüyor.” ifadesine yer verildi.

Türkiye ve AB arasında imzalanan Mart 2016 sığınmacı mutabakatının olumlu ve somut sonuçlar vermeye devam ettiği ifade edildi.

Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak “stratejik görev” üstlendiğine dikkat çekilen raporda, vize serbestisine ilişkin Türkiye’nin bir çalışma planı sunduğu, plandaki hususların AB Komisyonu tarafından değerlendirildiği kaydedildi.

TERÖR VE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

Türkiye’nin organize suçla mücadele konusunda ilerleme kaydettiği ve kurumsal kapasitesini artırdığı vurgulanan raporda, siber suçlar gibi alanlarda daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda, terör finansmanı ve terörle mücadeleye ilişkin Türkiye’nin çok kapsamlı bir yasal çerçevesi bulunduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE, KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ DESTEKLİYOR

Türkiye’nin bölgesel iş birliği konusunda önemli adımlar attığı kaydedilen raporda, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için destek verdiği hatırlatıldı. Bu çerçevede Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in çabalarına da destek vermeye devam ettiği anımsatıldı.

Bölgesel iş birliği alanında Türkiye’nin özellikle AB üyesi Bulgaristan’la göç konusunda önemli iş birliği yürüttüğü kaydedilirken, Türkiye’nin “iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası antlaşmalar ve çatışmaların barışçıl çözümüne” bağlı kalması gerektiği ifade edildi.

EKONOMİK BÜYÜME TAKDİR EDİLDİ

Raporda Türkiye’nin 2017 yılında kaydettiği ekonomik büyümenin altı çizilirken, darbe girişimi sonrasındaki ekonomik küçülmenin başarılı bir şekilde güçlü büyümeye çevrilmesi takdir edildi.

Ekonomi alanında AB mevzuatına uyum sağlanması konusunda da ilerleme kaydedildiği aktarılan raporda, Türk ekonomisinin “ciddi ilerleme” kaydettiği ve işleyen bir serbest pazar ekonomisi olduğu belirtildi.

Türkiye’nin rekabet baskısıyla baş etme gücünün çok yüksek olduğu kaydedilen raporda, Türk ekonomisinin ticari ve yatırımlar açısından AB pazarıyla çok iyi entegre olduğu vurgulandı.

Diğer yandan, Türkiye’nin enerji sektörü ve doğalgaz piyasasında ilerleme kaydettiği aktarıldı.

PKK’NIN FAALİYETLERİ

Raporda, PKK’nın güneydoğudaki terör faaliyetleri, “ülkenin karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biri” olarak tanımlandı.

PKK’nın AB terör örgütleri listesinde yer aldığı anımsatılan raporda, Türkiye’nin teröristlere karşı meşru müdafaa hakkı olduğu ancak önlemlerin “orantılılık” çerçevesinde olması gerektiği savunuldu.

Ayrıca, terörizmle ilgili yasal mevzuatın, Türkiye’nin terörle mücadelesini zaafiyete uğratmayacak biçimde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları bağlamında gözden geçirilmesi istendi.

OHAL VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Türkiye’de “hukukun üstünlüğü, kamu reformları, temel haklar ve ifade özgürlüğü” husularında “ciddi geriye gidiş” olduğu öne sürülen raporda, “Türkiye’nin AB’den ciddi bir uzaklaşması söz konusu” ifadelerine yer verildi.

Raporun siyasi kriterler bölümünde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında hızlı ve orantılı adım atılmasının Türkiye’nin meşru ihtiyacı olduğunu vurgulayan AB, OHAL kapsamında alınan önlemlerin ise “orantısız” olduğunu iddia etti.

Raporda, FETÖ’ye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve halen yürürlükte olan OHAL, Gülen hareketini dağıtmayı amaçlamaktadır. Gülen hareketi, hükümet tarafından terör örgütü olarak nitelendirilmektedir. OHAL’in bir başka hedefi de Türkiye’de son dönemde tekrarlanan saldırılara karşı terörizmle mücadeleyi desteklemektir. Söz konusu süreç Türkiye için travmatik bir süreçtir.”

Yargı bağımsızlığına dair endişelere yer verilen raporda, yargının işleyişinde “ciddi gerileme” gözlemlendiği ve “yargı bağımsızlığının güvence altında olmadığı” savunuldu.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Belgede, Komisyonun bir önceki raporunu açıkladığı Kasım 2016’dan bu yana ifade, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü alanlarında “büyük gerileme” kaydedildiği, işkence ve kötü muamele iddialarında artış gözlemlendiği belirtildi.

Geçici tutukluluk uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunulan raporda, işkence iddialarının “etkin biçimde soruşturulması” talep edildi.

Raporda, 2017 anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen kimi değişikliklerin Avrupa Konseyi kriterleri bağlamında gözden geçirilmesi istendi.

Türkiye’nin Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü’nü hala uygulamadığına değinilen raporda, protokol tamamen uygulamaya geçirilmediği sürece yeni fasıl açılmayacağı kaydedildi.



İlgili Konular Türkiye'nin İlerleme Rapor AB avrupa birliği Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
Tunus'ta öğretmenler daha iyi şartlar için süresiz grevde
Tunus'ta öğretmenler daha iyi şartlar için süresiz grevde

Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle bugünden itibaren süresiz grev başlattı.
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.
BM Özel Raportörleri'nden İsrail'e kınama
BM Özel Raportörleri'nden İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, İsrail'in, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere karşı hakiki mühimmatlar da dahil ateşli silahlar kullanmasını kınadı.
Suriye için sürdürülebilir tek çözüm siyasi bir çözüm'
'Suriye için sürdürülebilir tek çözüm siyasi bir çözüm'

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalı tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söyledi.
May'in parlamentodan izin almama gerekçesi gizlilik
May'in parlamentodan izin almama gerekçesi gizlilik

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan önce parlamentodan izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak" olarak açıkladı.
Fransa'da demiryolu grevleri sonuçsuz kaldı
Fransa'da demiryolu grevleri sonuçsuz kaldı

Fransa'da tartışmalara neden olan ve demiryollarının özelleştirilmesini içeren reform tasarısı Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak ta DEAŞ üyesi 7 kadına idam ve müebbet hapis
Irak’ta DEAŞ üyesi 7 kadına idam ve müebbet hapis

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü DEAŞ üyesi 7 yabancı kadın hakkında idam ve müebbet hapis cezasına hükmettiği bildirildi.
Brüksel'de STK'lar Filistin Esirler Günü için toplandı
Brüksel'de STK'lar Filistin Esirler Günü için toplandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Filistin Esirler Günü" günü dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.
Çifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belli oldu
Çifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belli oldu

İngiltere'nin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Skripal'in evinde yüksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalına rastlandığı bildirildi.
AB'nin 2018 Türkiye İlerleme Raporu açıklandı
AB'nin 2018 Türkiye İlerleme Raporu açıklandı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye'nin İlerleme Raporu'nda, FETÖ terör örgütü olarak değil, 2016 yılında olduğu gibi 'Gülen hareketi' olarak adlandırıldı.
Mısır'da 'terörist' ilan edilenin malına el konulabilecek
Mısır'da 'terörist' ilan edilenin malına el konulabilecek

Mısır parlamentosu, mahkemenin terörist olarak kabul ettiği örgütler ve şahısların mal varlığına el konulmasını öngören kanun tasarısını onayladı.
Çin'de 2018 Türkiye Turizmi Yılı olacak
Çin'de 2018 Türkiye Turizmi Yılı olacak

Çin'de "2018 Türkiye Turizm" yılının açılış galasına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın, gelişen dünya dengeleri içerisinde yeni barış ve esenlik düzeninin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. " dedi.
AB'den Arnavutluk ve Makedonya kararı
AB'den Arnavutluk ve Makedonya kararı

Avrupa Birliği Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararında bulundu
Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var'
'Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var'

Hırvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin çalışmalarını da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu Balkanlar'da savaş istemiyor
AB Komisyonu Balkanlar'da savaş istemiyor

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum" açıklamasında bulundu
Nijerya ilaç sektöründe tamamen yurt dışına bağımlı
Nijerya ilaç sektöründe tamamen yurt dışına bağımlı

Nijerya kullandığı ilaçların yüzde 75'ini yurt dışından alırken, üretmeye çalıştığı kalan yüzde 25'lik kısmın malzemelerini de yine yurt dışından tedarik ediyor

Haberler

'Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var'
Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var'

Avrupa Birliği'nden Esed rejimine yeni yaptırım sinyali
Avrupa Birliği'nden Esed rejimine yeni yaptırım sinyali

AB, İran'a yeni yaptırım kararı düşünmüyor
AB İran'a yeni yaptırım kararı düşünmüyor

AB'den siber güvenlik için seferberlik kararı
AB'den siber güvenlik için seferberlik kararı

AB'den Sırbistan'a 230 milyon avroluk tarım desteği
AB'den Sırbistan'a 230 milyon avroluk tarım desteği

AB 2016 yılında 1 milyon kişiye vatandaşlık verdi
AB 2016 yılında 1 milyon kişiye vatandaşlık verdi

Bakan Çelik: AB'nin Yunanistan ve G. Kıbrıs'la dayanışmasında ilkeler yok
Bakan Çelik AB'nin Yunanistan ve G Kıbrıs'la dayanışmasında ilkeler yok

AB, Hırvatistan'ın tüm komşularını destekleyecek
AB Hırvatistan'ın tüm komşularını destekleyecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 