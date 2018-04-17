17:26, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Maarif VakfÄ±ndan KÄ±rgÄ±zistan'a iÅŸ birliÄŸi teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cengiz Kamil FÄ±rat, TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da faaliyete baÅŸlamak iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sunduÄŸunu bildirdi.

FÄ±rat, KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov'un, 9-11 Nisan tarihleri arasÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyarete ve TÃ¼rk Maarif VakfÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sÃ¼rece iliÅŸkin AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ceenbekov'un Ankara ziyaretini, "Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± ve verimli" olarak nitelendiren ve KÄ±rgÄ±z tarafÄ±nÄ±n Ã§ok memnun ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen FÄ±rat, 15 Temmuz 2016'dan bu yana belli bir duraÄŸanlÄ±ÄŸÄ±n var olduÄŸu KÄ±rgÄ±zistan-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinde yeni bir dÃ¶neme girildiÄŸini vurguladÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FÄ±rat, CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov'un resmi ziyareti Ã§erÃ§evesinde enerji, tarÄ±m, madenleri iÅŸletme, ulaÅŸÄ±m, biliÅŸim, eÄŸitim gibi konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Maarif VakfÄ±'nÄ±n faaliyet konusunun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Maarif VakfÄ± tarafÄ±ndan KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sunulduÄŸunu aktaran FÄ±rat, "Maarif VakfÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da faaliyete baÅŸlamasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. KÄ±rgÄ±zistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sunuldu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Bunu sonuÃ§landÄ±racaklarÄ±nÄ± vadettiler. Maarif VakfÄ±nÄ±n bu yÄ±l Ã¼lkede faaliyete baÅŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

FÄ±rat ayrÄ±ca eylÃ¼l ayÄ±nda TÃ¼rk Konseyi Zirvesi, KÄ±rgÄ±zistan-TÃ¼rkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde 2-8 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek 3. DÃ¼nya GÃ¶Ã§ebe OyunlarÄ±'na TÃ¼rkiye'den Ã¼st dÃ¼zey katÄ±lÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

30 Mart'ta gÃ¼ven mektubunu sunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FÄ±rat, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini dile getirdi.

Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Birol AkgÃ¼n iki ay Ã¶nce KÄ±rgÄ±zistan EÄŸitim ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileriyle bir araya gelmiÅŸ ve vakfÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da faaliyete baÅŸlamasÄ± iÃ§in Ã¼lke yÃ¶netiminden destek beklediklerini sÃ¶ylemiÅŸti.

Â