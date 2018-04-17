Maarif VakfÄ±ndan KÄ±rgÄ±zistan'a iÅŸ birliÄŸi teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cengiz Kamil FÄ±rat, TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da faaliyete baÅŸlamak iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sunduÄŸunu bildirdi.
FÄ±rat, KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov'un, 9-11 Nisan tarihleri arasÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyarete ve TÃ¼rk Maarif VakfÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sÃ¼rece iliÅŸkin AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ceenbekov'un Ankara ziyaretini, "Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± ve verimli" olarak nitelendiren ve KÄ±rgÄ±z tarafÄ±nÄ±n Ã§ok memnun ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen FÄ±rat, 15 Temmuz 2016'dan bu yana belli bir duraÄŸanlÄ±ÄŸÄ±n var olduÄŸu KÄ±rgÄ±zistan-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinde yeni bir dÃ¶neme girildiÄŸini vurguladÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FÄ±rat, CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov'un resmi ziyareti Ã§erÃ§evesinde enerji, tarÄ±m, madenleri iÅŸletme, ulaÅŸÄ±m, biliÅŸim, eÄŸitim gibi konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Maarif VakfÄ±'nÄ±n faaliyet konusunun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Maarif VakfÄ± tarafÄ±ndan KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sunulduÄŸunu aktaran FÄ±rat, "Maarif VakfÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da faaliyete baÅŸlamasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. KÄ±rgÄ±zistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sunuldu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Bunu sonuÃ§landÄ±racaklarÄ±nÄ± vadettiler. Maarif VakfÄ±nÄ±n bu yÄ±l Ã¼lkede faaliyete baÅŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.
FÄ±rat ayrÄ±ca eylÃ¼l ayÄ±nda TÃ¼rk Konseyi Zirvesi, KÄ±rgÄ±zistan-TÃ¼rkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde 2-8 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek 3. DÃ¼nya GÃ¶Ã§ebe OyunlarÄ±'na TÃ¼rkiye'den Ã¼st dÃ¼zey katÄ±lÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
30 Mart'ta gÃ¼ven mektubunu sunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FÄ±rat, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini dile getirdi.
Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Birol AkgÃ¼n iki ay Ã¶nce KÄ±rgÄ±zistan EÄŸitim ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileriyle bir araya gelmiÅŸ ve vakfÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da faaliyete baÅŸlamasÄ± iÃ§in Ã¼lke yÃ¶netiminden destek beklediklerini sÃ¶ylemiÅŸti.
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TSK tarafÄ±ndan, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubeyazÄ±t ilÃ§esi ve Hatay'Ä±n Amanos bÃ¶lgesindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik 15-16 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
19 Nisan'da sona erecek OHAL'in 7'nci kez uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen MGK, 1 saat 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi FÄ±rat, "TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, faaliyete baÅŸlamak iÃ§in KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sundu" dedi
Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esindeki Mor Aho ManastÄ±rÄ± 3 yÄ±l sÃ¼ren restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani arasÄ±nda geÃ§en telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve krize kalÄ±cÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in ortak Ã§aba harcanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±nda, tutuklu 14 sanÄ±ktan 12'sinin "anayasayÄ± ihlal" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MHP lideri BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile ilgili grup toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi ve sonrasÄ± konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu an sÃ¶yleyecek bir ÅŸeyim yok MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim" dedi. Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda da konuÅŸan ErdoÄŸan, seÃ§imle ilgili '2019' vurgusunda bulundu.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Malezya imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Alettin Duman, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan 18 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile yarÄ±n bir araya geleceÄŸini sÃ¶yledi
Ã–zal, vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda AnÄ±tmezar'da dÃ¼zenlenen programla anÄ±ldÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 26 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸinin yararlanacaÄŸÄ± 30 su kuyusu aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan su kuyularÄ±yla beraber Sudan genelindeki kuyu sayÄ±sÄ± 400â€™e yaklaÅŸtÄ±
Sermaye PiyasasÄ± Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine Ali Fuat TaÅŸkesenlioÄŸlu'nun getirilmesine iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak etti.
15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi, darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 18 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar 19 Nisan'da aÃ§Ä±klanacak