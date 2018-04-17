17:24, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Putin ile Merkel, Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Suriyeâ€™yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kremlinâ€™den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki liderin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye ve Ã§evresindeki durumu ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak ele aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"SURÄ°YE KRÄ°ZÄ°NÄ°N BARIÅž Ã‡Ã–ZÃœM SÃœRECÄ°NE ZARAR VERÄ°LDÄ°"

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Putin, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "BatÄ± Ã¼lkelerinin Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rgan eylemin, uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±nÄ± ve BM TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal ettiÄŸini" belirtti ve Suriye krizinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recine zarar verildiÄŸine iÅŸaret etti.

AÃ§Ä±klamada, liderlerin, Suriyeâ€™deki Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ misyonunun hassas ve tarafsÄ±z bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ektiÄŸi belirtilerek Suriye meselesinde Astana ve Cenevre platformlarÄ±nda da dahil olmak Ã¼zere iki tarafÄ±n diplomatik ve siyasi Ã§abalarÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±na yardÄ±m etmeye hazÄ±r olduklarÄ± ve bu yÃ¶nde ikili temaslarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edecekleri aktarÄ±ldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki liderin, Kuzey AkÄ±m-2 doÄŸalgaz boru hattÄ± projesiyle ilgili de gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu ifade edildi.

