Nijerya ilaÃ§ sektÃ¶rÃ¼nde tamamen yurt dÄ±ÅŸÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'da, kullanÄ±lan ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 75'inin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geldiÄŸi bildirildi.
EndÃ¼stri EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ignatius Anukwu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede kullanÄ±lan ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 75'inin ithal edildiÄŸini belirtti.
Nijerya'da Ã¼retilen ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 25'inin malzemelerinin de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Anukwu, Ã¼lkede Ã¼retilen ilaÃ§lara sadece su katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Anukwu, "Ä°laÃ§larÄ±n Ã¼retim ortamlarÄ± yeterince iyi deÄŸil ve hÃ¼kÃ¼metin ilaÃ§larÄ± gÃ¼vence altÄ±na alacak politikalarÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymasÄ± gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Anukwu, Ã¼lkedeki ilaÃ§ sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÄ±llÄ±k gelirinin 800 milyon dolar ile 2 milyar dolar arasÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.
Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm" yÄ±lÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ±na katÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in AB Konseyine tavsiye kararÄ±nda bulundu
HÄ±rvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Bu Ã¼lkeleri AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsak 1990'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ± yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z. BatÄ± Balkanlar'da yeniden savaÅŸa dÃ¶nÃ¼lmesini istemiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nijerya kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 75'ini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±rken, Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kalan yÃ¼zde 25'lik kÄ±smÄ±n malzemelerini de yine yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedarik ediyor
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye'nin Ä°lerleme Raporu'nda, FETÃ–'nÃ¼n ilk kez terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n taziye telefonuna dair, "Bu iyi bir jestti ve bu tÃ¼r hamlelerin devam etmesi gerekiyor. Bizim ÅŸu anda turizmi geliÅŸtirebilme ve Ege'de ticaretin gÃ¼Ã§lenmesi gibi konularÄ± konuÅŸmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz jeopolitik risk, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Rusya veya TÃ¼rkiye'ye kaymasÄ±dÄ±r. Balkan Ã¼lkelerinin yÃ¶nlerini TÃ¼rkiye veya Rusya'ya doÄŸru dÃ¶nmelerini istemiyorum." dedi.
Yemen'de koalisyon uÃ§aklarÄ± Husilere ait 5 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da bir silah deposu ile silahlÄ± militanlarÄ± taÅŸÄ±yan araÃ§larÄ±n hedef alÄ±n
Hamas, "Hareket, arabulucu olan MÄ±sÄ±r'dan iÅŸgal hÃ¼kÃ¼metinin takas anlaÅŸmasÄ±yla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Filistinlileri serbest bÄ±rakmaya zorlamasÄ±nÄ± istiyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail, 535 milyar metre kÃ¼p doÄŸalgazÄ±n bulunduÄŸu Akdeniz'deki Leviathan 3 sahasÄ±nda sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, PeÅŸmerge'nin KerkÃ¼k gibi tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelere geri dÃ¶nmesi konusunda Erbil, BaÄŸdat ve Washington yÃ¶netimleri arasÄ±nda ÅŸu ana kadar herhangi bir resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Pakistanâ€™Ä±n Ã§ay Ã¼retimi yapÄ±labilen 3 bÃ¶lgesinden biri olan Mansehra'ya TÃ¼rkiye'den getirilen Ã§ay fidanlarÄ± da dikildi
Ã–zbekistan'da Hizb-ut Tahrir Ã¼yeliÄŸi suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iki MÃ¼slÃ¼man haklarÄ±ndaki iddialarÄ± reddetti
Irak'ta mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§imlere az bir sÃ¼re kala propaganda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¼tÃ¼n hÄ±zÄ±yla devam ederken, halk, seÃ§im sistemi ve adÄ± yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸan siyasilerin yeniden aday olmasÄ± gibi nedenlerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ yeni dÃ¶nemden umutsuz.