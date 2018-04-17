17:50, 17 Nisan 2018 SalÄ±

AB Komisyonu Balkanlar'da savaÅŸ istemiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, aksi halde 1990'lÄ± yÄ±llara geri dÃ¶nme riskinin ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Juncker, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuÅŸtu.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un Genel Kurula hitabÄ±ndan sonra sÃ¶z alan Juncker, Macron'un AB'nin geleceÄŸi ve "Avrupa egemenliÄŸi" ile ilgili sÃ¶zlerini deÄŸerlendirdi.

AB'nin 2003'te Balkan Ã¼lkelerine gelecek perspektifi olarak taahhÃ¼tlerde bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan Juncker, "Ben naif deÄŸilim, sorunlarÄ±n farkÄ±ndayÄ±m. BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin gÃ¶stermeleri gereken Ã§abanÄ±n farkÄ±ndayÄ±m. Bu Ã¼lkeleri AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsak 1990'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ± yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z. BatÄ± Balkanlar'da yeniden savaÅŸa dÃ¶nÃ¼lmesini istemiyorum." dedi.

Macron'a "GerÃ§ek Fransa geri dÃ¶ndÃ¼" sÃ¶zleriyle hitap eden Juncker, Almanya ve Fransaâ€™nÄ±n yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan memnun olduÄŸunu belirterek, "Fakat AB sadece Fransa ve Almanyaâ€™dan ibaret deÄŸil. AB'nin 28 Ã¼yesi var. YarÄ±n 27 (Brexit) olacaÄŸÄ±z. Bu motorun Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmesi iÃ§in diÄŸerleriyle de iÅŸ birliÄŸi gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinden SÄ±rbistan ve KaradaÄŸ, AB ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova gibi Ã¼lkelerin AB aday adaylÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reci ise devam ediyor.

Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, ÅŸubat ayÄ±nda BatÄ± Balkanlar stratejisini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, BatÄ± Balkanlar'da yer alan Ã¼lkelerin AB Ã¼yeliÄŸi iÃ§in 2025 tarihi Ã¼zerinde bir tartÄ±ÅŸma olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "2025 net bir tarih deÄŸil ama bu gerÃ§ekÃ§i bir perspektiftir." demiÅŸti.