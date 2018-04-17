DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:38, 17 Nisan 2018 SalÄ±
GÃ¼ncel
17:52, 17 Nisan 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi
OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi

19 Nisan'da sona erecek OHAL'in 7'nci kez uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Ã¶nce MGK'ya ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu'na baÅŸkanlÄ±k etti. ToplantÄ±larÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi 19 Nisan'da sona erecek OHAL idi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±, 1 saat 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.

OHAL'in 7'nci kez uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi.



Ä°lgili Konular MGK OHAL
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
AÄŸrÄ± ve Hatay'daki hava harekatÄ±nda 10 terÃ¶rist imha edildi
AÄŸrÄ± ve Hatay'daki hava harekatÄ±nda 10 terÃ¶rist imha edildi

TSK tarafÄ±ndan, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubeyazÄ±t ilÃ§esi ve Hatay'Ä±n Amanos bÃ¶lgesindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik 15-16 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi
OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi

19 Nisan'da sona erecek OHAL'in 7'nci kez uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi
Kritik MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi
Kritik MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen MGK, 1 saat 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.
Maarif VakfÄ±ndan KÄ±rgÄ±zistan'a iÅŸ birliÄŸi teklifi
Maarif VakfÄ±ndan KÄ±rgÄ±zistan'a iÅŸ birliÄŸi teklifi

TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi FÄ±rat, "TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, faaliyete baÅŸlamak iÃ§in KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sundu" dedi
Mor Aho ManastÄ±rÄ± ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±
Mor Aho ManastÄ±rÄ± ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±

Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esindeki Mor Aho ManastÄ±rÄ± 3 yÄ±l sÃ¼ren restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±.
ErdoÄŸan Ruhani ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan, Ruhani ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani arasÄ±nda geÃ§en telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve krize kalÄ±cÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in ortak Ã§aba harcanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.
Ä°stanbul'daki 'ana darbe' davasÄ±nda 12 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet
Ä°stanbul'daki 'ana darbe' davasÄ±nda 12 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±nda, tutuklu 14 sanÄ±ktan 12'sinin "anayasayÄ± ihlal" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na ErdoÄŸan'dan ilk cevap
BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na ErdoÄŸan'dan ilk cevap

MHP lideri BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile ilgili grup toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi ve sonrasÄ± konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu an sÃ¶yleyecek bir ÅŸeyim yok MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim" dedi. Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda da konuÅŸan ErdoÄŸan, seÃ§imle ilgili '2019' vurgusunda bulundu.
FETÃ–'nÃ¼n quot Malezya imamÄ± quot na 18 yÄ±l hapis
FETÃ–'nÃ¼n "Malezya imamÄ±"na 18 yÄ±l hapis

Ã–rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Malezya imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Alettin Duman, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan 18 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile yarÄ±n bir araya geleceÄŸini sÃ¶yledi
8 CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–zal'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 25 yÄ±lÄ±
8. CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–zal'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±

Ã–zal, vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda AnÄ±tmezar'da dÃ¼zenlenen programla anÄ±ldÄ±
MHP lideri BahÃ§eli'den erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
MHP lideri BahÃ§eli'den erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 26 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.
Ä°HH Sudan'da 30 su kuyusu daha aÃ§tÄ±
Ä°HH, Sudan'da 30 su kuyusu daha aÃ§tÄ±

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸinin yararlanacaÄŸÄ± 30 su kuyusu aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan su kuyularÄ±yla beraber Sudan genelindeki kuyu sayÄ±sÄ± 400â€™e yaklaÅŸtÄ±
SPK'nin yeni BaÅŸkanÄ± Ali Fuat TaÅŸkesenlioÄŸlu
SPK'nin yeni BaÅŸkanÄ± Ali Fuat TaÅŸkesenlioÄŸlu

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine Ali Fuat TaÅŸkesenlioÄŸlu'nun getirilmesine iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
Bekir BozdaÄŸ Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±
Bekir BozdaÄŸ, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak etti.
Åžehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in davasÄ± karara baÄŸlanÄ±yor
Åžehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in davasÄ± karara baÄŸlanÄ±yor

15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi, darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 18 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar 19 Nisan'da aÃ§Ä±klanacak

Haberler

Kritik MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi
Kritik MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi

MGK bildirisinde MÃ¼nbiÃ§'e harekat mesajÄ±
MGK bildirisinde MÃ¼nbiÃ§'e harekat mesajÄ±

MGK, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
MGK CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±

Kritik MGK bildirisi aÃ§Ä±klandÄ±
Kritik MGK bildirisi aÃ§Ä±klandÄ±

MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi
MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi

MGK ve Bakanlar Kurulu 17 Ocak'ta toplanacak
MGK ve Bakanlar Kurulu 17 Ocak'ta toplanacak

MGK bildirisinde 'Afrin' vurgusu
MGK bildirisinde 'Afrin' vurgusu

MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi
MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 