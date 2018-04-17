AB'den Arnavutluk ve Makedonya kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararında bulunulduğunu bildirdi.
Mogherini, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu çerçevesinde AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile basın toplantısı düzenledi.
Toplam 6 Batı Balkan ülkesinden Sırbistan ve Karadağ’ın müzakerelerde olumlu ilerlemeler kaydettiğini belirten Mogherini, “Bugün Komisyon, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını Konseye önermiştir.” dedi. Mogherini ayrıca Bosna-Hersek’in başvurusu konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü, Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla kişisel çalışmalar da dahil olmak üzere çaba sarf edildiğini aktardı.
Mogherini, Bulgaristan’ın dönem başkanlığı çerçevesinde Sofya’da AB-Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi düzenleneceğini de hatırlattı.
Bu akşamdan itibaren Tiran, Üsküp, Podgoritza ve Belgrad’ı kapsayan bir Balkan turuna çıkacağını aktaran Mogherini, "Birçok kez söylediğimiz gibi Batı Balkanlar Avrupa’dır ve gelecekte de bizim güçlü ve birleşik Avrupa'mızın bir parçası olarak kalacaklarıdır. Bu bir çıkarlar ve sorumluluklar paylaşımı konusudur." ifadelerini kullandı.
Balkanların AB üyelik müzakereleri hakkında fikir yürütürken aslında AB projesinin gerçek anlamının yakalandığını savunan Mogherini, bu projenin Avrupa’ya barışı getirdiğini söyledi.
Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Karadağ, AB ile üyelik müzakerelerini yürütüyor. Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova gibi ülkelerin AB aday adaylığı süreci ise devam ediyordu.
Mogherini daha önce, Batı Balkanlar'da yer alan ülkelerin AB üyeliği için 2025 tarihi üzerinde bir tartışma olduğunu belirterek, "2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." demişti.
Öte yandan AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn ise Komisyonun önerisinden sonra üyelik müzakerelerinin başlatılması için üye ülkelerin onayının şart olduğunu hatırlatarak, “Benim ülkem Avusturya’da halkın büyük bölümü buna karşı.” görüşünü savundu.
AB, 2014’te Sırbistan, 2012'de ise Karadağ ile üyelik müzakerelerine başlamıştı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bu iki ülkenin AB üyeliğine 2025’ten önce kabul edilebileceğini söylemişti. AP Genel Kurulunda bu sabah bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB'nin Balkanlar'da genişlemesine hazır olmadığı mesajını vermişti.
Çin'de "2018 Türkiye Turizm" yılının açılış galasına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın, gelişen dünya dengeleri içerisinde yeni barış ve esenlik düzeninin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa Birliği Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararında bulundu
Hırvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin çalışmalarını da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum" açıklamasında bulundu
Nijerya kullandığı ilaçların yüzde 75'ini yurt dışından alırken, üretmeye çalıştığı kalan yüzde 25'lik kısmın malzemelerini de yine yurt dışından tedarik ediyor
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel'in yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye’yi görüştüğü bildirildi.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye'nin İlerleme Raporu'nda, FETÖ'nün ilk kez terör örgütü olarak tanımlandığı bildirildi.
Yunanistan Başbakanı Çipras, Başbakan Yıldırım'ın taziye telefonuna dair, "Bu iyi bir jestti ve bu tür hamlelerin devam etmesi gerekiyor. Bizim şu anda turizmi geliştirebilme ve Ege'de ticaretin güçlenmesi gibi konuları konuşmamız gerekiyor." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum." dedi.
Yemen'de koalisyon uçakları Husilere ait 5 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir silah deposu ile silahlı militanları taşıyan araçların hedef alın
Hamas, "Hareket, arabulucu olan Mısır'dan işgal hükümetinin takas anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşmalarının ardından yeniden gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakmaya zorlamasını istiyor" açıklaması yaptı
İsrail, 535 milyar metre küp doğalgazın bulunduğu Akdeniz'deki Leviathan 3 sahasında sondaj çalışmalarına başladı.
IKBY Başbakanı Barzani, Peşmerge'nin Kerkük gibi tartışmalı bölgelere geri dönmesi konusunda Erbil, Bağdat ve Washington yönetimleri arasında şu ana kadar herhangi bir resmi görüşme olmadığını söyledi
Pakistan’ın çay üretimi yapılabilen 3 bölgesinden biri olan Mansehra'ya Türkiye'den getirilen çay fidanları da dikildi
Özbekistan'da Hizb-ut Tahrir üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan iki Müslüman haklarındaki iddiaları reddetti
Irak'ta mayıs ayında yapılacak seçimlere az bir süre kala propaganda çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, halk, seçim sistemi ve adı yolsuzluğa karışan siyasilerin yeniden aday olması gibi nedenlerden ötürü yeni dönemden umutsuz.