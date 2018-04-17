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19:37, 17 Nisan 2018 SalÄ±
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 18:08, 17 Nisan 2018 SalÄ±

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'Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var'
'Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var'

HÄ±rvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da etkiliyor" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Rusya ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±nda "gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerginlik" olduÄŸunu belirterek "Avrupa Konseyi olarak bu gerilimin etkilerinden uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, zira bizim yetkilerimiz farklÄ±." dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, HÄ±rvatistan'Ä±n baÅŸkenti Zagreb'deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda DÄ±ÅŸ ve Avrupa Ä°ÅŸleri BakanÄ± Marija Pejcinovic Buric ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Jagland, bakanlÄ±ktaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, HÄ±rvatistan Meclisini, Ä°stanbul SÃ¶zleÅŸmesi'ni oy Ã§okluÄŸuyla onaylamasÄ±ndan dolayÄ± tebrik ederek meclisin sÃ¶zleÅŸme hakkÄ±nda Ã§Ä±kan tÃ¼m yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalarÄ± bir yana bÄ±rakarak oyladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Ä°stanbul SÃ¶zleÅŸmesi'nin aynÄ± cinsiyet evliliÄŸi veya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir cinsiyeti kesinlikle kapsamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Jagland, "SÃ¶zleÅŸme, Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ± ve hatta dÃ¼nyayÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren bir sorunla ilgili. O da kadÄ±nlara karÅŸÄ± yapÄ±lan ve aile iÃ§indeki ÅŸiddet. HÄ±rvatistan'Ä±n bu mÃ¼cadelemizde yanÄ±mÄ±zda olmasÄ±ndan da ayrÄ±ca mutluyum." ifadelerini kullandÄ±.

Jagland, HÄ±rvatistan'Ä±n yolsuzlukla mÃ¼cadele ve azÄ±nlÄ±k haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konularÄ±nda son derece iyi iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek Ã¶zellikle Avrupa'da aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve milliyetÃ§i sÃ¶ylemlere varan azÄ±nlÄ±k sorununda HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zenden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya-AB iliÅŸkilerini de deÄŸerlendiren Jagland, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da etkiliyor. Avrupa Konseyi olarak bu gerilimin etkilerinden uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, zira bizim yetkilerimiz farklÄ±. Bizim yetkilerimiz insan haklarÄ±nÄ± korumak. Rusya'nÄ±n bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± ve 45 milyon insanÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinden faydalanamamasÄ± olumsuz sonuÃ§lar doÄŸurabilir. Bu, hem Avrupa hem de Rusya iÃ§in iyi olmaz."

Jagland, Almanya tarafÄ±ndan yapÄ±lan "Rusya'yÄ± ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rmayalÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± desteklediÄŸini ifade ederek "Rusya ile AB'nin iliÅŸkileri var ve bunu devam ettirmeliyiz. GerginliÄŸin Ã¼zerine gidilmemesi gerektiÄŸi kanaatindeyim." dedi.



Ä°lgili Konular rusya Jagland AB
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