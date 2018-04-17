AÄŸrÄ± ve Hatay'da 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na ErdoÄŸan'dan ilk cevap

MHP lideri BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile ilgili grup toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi ve sonrasÄ± konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu an sÃ¶yleyecek bir ÅŸeyim yok MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim" dedi. Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda da konuÅŸan ErdoÄŸan, seÃ§imle ilgili '2019' vurgusunda bulundu.