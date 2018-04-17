18:48, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Ã‡in'de 2018 TÃ¼rkiye Turizmi YÄ±lÄ± olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, 'TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum.' dedi.

BaÅŸkent Pekin'deki TienÃ§iao GÃ¶steri Merkezi'nde dÃ¼zenlenen turizm yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ etkinliÄŸinde Bakan Numan KurtulmuÅŸ, Ã‡in KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Luo Åžugang, TÃ¼rkiye'nin Ã‡in BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Emin Ã–nen, misyon temsilcileri ve Ã§ok sayÄ±da davetli yer aldÄ±.

"Anadolu AteÅŸi" dans grubunun gÃ¶sterisi Ã¶ncesi bir konuÅŸma yapan Bakan KurtulmuÅŸ, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin seviye atlamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bir fÄ±rsat olduÄŸunu vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye ve Ã‡in'in tarihi Ä°pek Yolu'nun batÄ±sÄ±ndaki ve doÄŸusundaki iki Ã¶nemli Ã¼lke olduÄŸunu sÃ¶yleyen KurtulmuÅŸ, Ä°pek Yolu'nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "KuÅŸak ve Yol" projesi kapsamÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda bir Ã§ok alanda geliÅŸmekte olan iÅŸ birliÄŸinin kÃ¼ltÃ¼r ve turizme de yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

TÃ¼rkiye'nin sadece deniz, kum ve gÃ¼neÅŸ turizminden oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KurtulmuÅŸ, Ã¶zellikle Ã‡inli turistler iÃ§in tarih ve kÃ¼ltÃ¼r zenginliÄŸiyle Ã¶ne Ã§Ä±kan bir destinasyon olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin Truva'dan OsmanlÄ±'ya kadar 24 bÃ¼yÃ¼k medeniyete ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Anadolu YarÄ±madasÄ±, Ä°talya'nÄ±n sahip olduÄŸundan daha fazla Roma dÃ¶nemi eserine, Yunanistan'Ä±n sahip olduÄŸundan fazla Grek dÃ¶nemi eserine ev sahipliÄŸi yapan bir tarih ve medeniyet hazinesidir." diye konuÅŸtu.

Kapadokya'dan Mardin'e, Safranbolu'dan Urfa'ya Ã‡inli turistler iÃ§in TÃ¼rkiye'de zengin turizm destinasyonlarÄ± olduÄŸuna deÄŸinen KurtulmuÅŸ, Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" vesilesiyle bu Ã¼lkenin farklÄ± ÅŸehirlerinde 60'dan fazla etkinlikle tanÄ±tÄ±m faaliyetleri dÃ¼zenleyeceklerini belirtti.

HEDEF 500 BÄ°N Ã‡Ä°NLÄ° TURÄ°ST

KurtulmuÅŸ, geÃ§en sene 250 bin Ã‡inli turistin TÃ¼rkiye'yi ziyaret ettiÄŸini, 2018'de bu sayÄ±nÄ±n 500 bin kiÅŸiye Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade ederek, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum." diye konuÅŸtu.

Ã‡in KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Sugang da Ä°pek Yolu'nun Asya'nÄ±n doÄŸu ve batÄ± uÃ§larÄ±ndaki iki bÃ¼yÃ¼k medeniyeti birbirine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki bu tarihi baÄŸlarÄ±n, dostluk ve iÅŸ birliÄŸi iliÅŸkilerine saÄŸlam temeller kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Turizmin medeniyetler arasÄ± etkileÅŸim ve halklar arasÄ±ndaki dostluk iliÅŸkilerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmada kÃ¶prÃ¼ vazifesi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Sugang, "Ã‡in'de TÃ¼rkiye turizm yÄ±lÄ±nÄ±n ilanÄ±, iki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metlerinin halklar arasÄ±ndaki dostluÄŸun pekiÅŸtirilmesi adÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± iradenin temsilidir." ifadesini kullandÄ±.

KurtulmuÅŸ ve Sugang, konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ± Logo Panosu'nu imzalayarak hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

Bu arada Anadolu'nun zengin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ danslarla sahneye taÅŸÄ±yan "Anadolu AteÅŸi", "Troya" adÄ±nÄ± verdiÄŸi gÃ¶sterisiyle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.

Bakan KurtulmuÅŸ'un, Ã¼lkenin ekonomi ve finans merkezi Åžanghay'a yapacaÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda da "Anadolu AteÅŸi" sahne alacak.