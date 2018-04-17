Ã‡in'de 2018 TÃ¼rkiye Turizmi YÄ±lÄ± olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, 'TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum.' dedi.
BaÅŸkent Pekin'deki TienÃ§iao GÃ¶steri Merkezi'nde dÃ¼zenlenen turizm yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ etkinliÄŸinde Bakan Numan KurtulmuÅŸ, Ã‡in KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Luo Åžugang, TÃ¼rkiye'nin Ã‡in BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Emin Ã–nen, misyon temsilcileri ve Ã§ok sayÄ±da davetli yer aldÄ±.
"Anadolu AteÅŸi" dans grubunun gÃ¶sterisi Ã¶ncesi bir konuÅŸma yapan Bakan KurtulmuÅŸ, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin seviye atlamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bir fÄ±rsat olduÄŸunu vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye ve Ã‡in'in tarihi Ä°pek Yolu'nun batÄ±sÄ±ndaki ve doÄŸusundaki iki Ã¶nemli Ã¼lke olduÄŸunu sÃ¶yleyen KurtulmuÅŸ, Ä°pek Yolu'nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "KuÅŸak ve Yol" projesi kapsamÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda bir Ã§ok alanda geliÅŸmekte olan iÅŸ birliÄŸinin kÃ¼ltÃ¼r ve turizme de yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
TÃ¼rkiye'nin sadece deniz, kum ve gÃ¼neÅŸ turizminden oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KurtulmuÅŸ, Ã¶zellikle Ã‡inli turistler iÃ§in tarih ve kÃ¼ltÃ¼r zenginliÄŸiyle Ã¶ne Ã§Ä±kan bir destinasyon olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin Truva'dan OsmanlÄ±'ya kadar 24 bÃ¼yÃ¼k medeniyete ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Anadolu YarÄ±madasÄ±, Ä°talya'nÄ±n sahip olduÄŸundan daha fazla Roma dÃ¶nemi eserine, Yunanistan'Ä±n sahip olduÄŸundan fazla Grek dÃ¶nemi eserine ev sahipliÄŸi yapan bir tarih ve medeniyet hazinesidir." diye konuÅŸtu.
Kapadokya'dan Mardin'e, Safranbolu'dan Urfa'ya Ã‡inli turistler iÃ§in TÃ¼rkiye'de zengin turizm destinasyonlarÄ± olduÄŸuna deÄŸinen KurtulmuÅŸ, Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" vesilesiyle bu Ã¼lkenin farklÄ± ÅŸehirlerinde 60'dan fazla etkinlikle tanÄ±tÄ±m faaliyetleri dÃ¼zenleyeceklerini belirtti.
HEDEF 500 BÄ°N Ã‡Ä°NLÄ° TURÄ°ST
KurtulmuÅŸ, geÃ§en sene 250 bin Ã‡inli turistin TÃ¼rkiye'yi ziyaret ettiÄŸini, 2018'de bu sayÄ±nÄ±n 500 bin kiÅŸiye Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade ederek, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum." diye konuÅŸtu.
Ã‡in KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Sugang da Ä°pek Yolu'nun Asya'nÄ±n doÄŸu ve batÄ± uÃ§larÄ±ndaki iki bÃ¼yÃ¼k medeniyeti birbirine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki bu tarihi baÄŸlarÄ±n, dostluk ve iÅŸ birliÄŸi iliÅŸkilerine saÄŸlam temeller kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Turizmin medeniyetler arasÄ± etkileÅŸim ve halklar arasÄ±ndaki dostluk iliÅŸkilerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmada kÃ¶prÃ¼ vazifesi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Sugang, "Ã‡in'de TÃ¼rkiye turizm yÄ±lÄ±nÄ±n ilanÄ±, iki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metlerinin halklar arasÄ±ndaki dostluÄŸun pekiÅŸtirilmesi adÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± iradenin temsilidir." ifadesini kullandÄ±.
KurtulmuÅŸ ve Sugang, konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ± Logo Panosu'nu imzalayarak hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.
Bu arada Anadolu'nun zengin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ danslarla sahneye taÅŸÄ±yan "Anadolu AteÅŸi", "Troya" adÄ±nÄ± verdiÄŸi gÃ¶sterisiyle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.
Bakan KurtulmuÅŸ'un, Ã¼lkenin ekonomi ve finans merkezi Åžanghay'a yapacaÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda da "Anadolu AteÅŸi" sahne alacak.
Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm" yÄ±lÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ±na katÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in AB Konseyine tavsiye kararÄ±nda bulundu
HÄ±rvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Bu Ã¼lkeleri AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsak 1990'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ± yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z. BatÄ± Balkanlar'da yeniden savaÅŸa dÃ¶nÃ¼lmesini istemiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nijerya kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 75'ini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±rken, Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kalan yÃ¼zde 25'lik kÄ±smÄ±n malzemelerini de yine yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedarik ediyor
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye'nin Ä°lerleme Raporu'nda, FETÃ–'nÃ¼n ilk kez terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n taziye telefonuna dair, "Bu iyi bir jestti ve bu tÃ¼r hamlelerin devam etmesi gerekiyor. Bizim ÅŸu anda turizmi geliÅŸtirebilme ve Ege'de ticaretin gÃ¼Ã§lenmesi gibi konularÄ± konuÅŸmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz jeopolitik risk, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin Rusya veya TÃ¼rkiye'ye kaymasÄ±dÄ±r. Balkan Ã¼lkelerinin yÃ¶nlerini TÃ¼rkiye veya Rusya'ya doÄŸru dÃ¶nmelerini istemiyorum." dedi.
Yemen'de koalisyon uÃ§aklarÄ± Husilere ait 5 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da bir silah deposu ile silahlÄ± militanlarÄ± taÅŸÄ±yan araÃ§larÄ±n hedef alÄ±n
Hamas, "Hareket, arabulucu olan MÄ±sÄ±r'dan iÅŸgal hÃ¼kÃ¼metinin takas anlaÅŸmasÄ±yla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Filistinlileri serbest bÄ±rakmaya zorlamasÄ±nÄ± istiyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail, 535 milyar metre kÃ¼p doÄŸalgazÄ±n bulunduÄŸu Akdeniz'deki Leviathan 3 sahasÄ±nda sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, PeÅŸmerge'nin KerkÃ¼k gibi tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelere geri dÃ¶nmesi konusunda Erbil, BaÄŸdat ve Washington yÃ¶netimleri arasÄ±nda ÅŸu ana kadar herhangi bir resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Pakistanâ€™Ä±n Ã§ay Ã¼retimi yapÄ±labilen 3 bÃ¶lgesinden biri olan Mansehra'ya TÃ¼rkiye'den getirilen Ã§ay fidanlarÄ± da dikildi
Ã–zbekistan'da Hizb-ut Tahrir Ã¼yeliÄŸi suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iki MÃ¼slÃ¼man haklarÄ±ndaki iddialarÄ± reddetti
Irak'ta mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§imlere az bir sÃ¼re kala propaganda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¼tÃ¼n hÄ±zÄ±yla devam ederken, halk, seÃ§im sistemi ve adÄ± yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸan siyasilerin yeniden aday olmasÄ± gibi nedenlerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ yeni dÃ¶nemden umutsuz.