Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:41, 17 Nisan 2018 Salı
Afrika
19:49, 17 Nisan 2018 Salı

  • Paylaş
Mısır'da 'terörist' ilan edilenin malına el konulabilecek
Mısır'da 'terörist' ilan edilenin malına el konulabilecek

Mısır parlamentosu, mahkemenin terörist olarak kabul ettiği örgütler ve şahısların mal varlığına el konulmasını öngören kanun tasarısını onayladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da kabul edilen yeni yasa tasarısına göre mahkemenin 'terörist' ilan ettiği bütün teşkilat, cemaat, örgüt ve şahısların mal varlığına el konulacak.

Parlamento tarafından yapılan yazılı açıklamada, terörist örgütler ve teröristlerin mal varlıklarına el konulması ve mallarının yönetilmesini öngören kanun tasarısının anayasa tarafından şart koşulan üçte ikilik çoğunluğun oyu ile kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada, konu ile ilgili bir komisyon kurulacağı ve sadece söz konusu komisyonun, mahkeme tarafından “terörist” olarak kabul edilen teşkilat, cemaat, örgüt ve şahısların malları konusunda tasarruf sahibi olacağı belirtildi.

Komisyonun Adalet Bakanlığı tarafından önerilecek ve Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacak 7 kişilik bir yargıç heyeti tarafından oluşturulacağı bildirildi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) mal varlıklarına el konulması için hükümet tarafından kurulan “Müslüman Kardeşler Terör Örgütünün Mal Varlığının İdaresi Özel Komisyonu”nun, yeni oluşturulacak ve doğrudan yargıya bağlı komisyona bağlanacağı vurgulandı.

Mısır yasalarına göre, tasarı cumhurbaşkanının onayı ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe giriyor.

3 Temmuz 2013 darbesinden sonra kurulan Acil İşler Mahkemesi, Eylül 2013’te İhvan’ı yasaklı bir teşkilat olarak kabul etmiş ve bütün mal varlıklarına el konulmasını kararlaştırmıştı.

İhvan’ın mal varlığını yöneten komisyon tarafından Eylül 2016’da yapılan açıklamada, teşkilata bağlı 62 şirket, 1125 sivil toplum kuruluşu, 19 döviz bürosu ve 1370 şahsa ait, 5 milyar 556 milyon cüneyhe (311 milyon dolar) el konulduğu duyurulmuştu.



İlgili Konular Mısır mahkeme terörist
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Tunus'ta öğretmenler daha iyi şartlar için süresiz grevde
Tunus'ta öğretmenler daha iyi şartlar için süresiz grevde

Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle bugünden itibaren süresiz grev başlattı.
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.
BM Özel Raportörleri'nden İsrail'e kınama
BM Özel Raportörleri'nden İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, İsrail'in, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere karşı hakiki mühimmatlar da dahil ateşli silahlar kullanmasını kınadı.
Suriye için sürdürülebilir tek çözüm siyasi bir çözüm'
'Suriye için sürdürülebilir tek çözüm siyasi bir çözüm'

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalı tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söyledi.
May'in parlamentodan izin almama gerekçesi gizlilik
May'in parlamentodan izin almama gerekçesi gizlilik

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan önce parlamentodan izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak" olarak açıkladı.
Fransa'da demiryolu grevleri sonuçsuz kaldı
Fransa'da demiryolu grevleri sonuçsuz kaldı

Fransa'da tartışmalara neden olan ve demiryollarının özelleştirilmesini içeren reform tasarısı Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak ta DEAŞ üyesi 7 kadına idam ve müebbet hapis
Irak’ta DEAŞ üyesi 7 kadına idam ve müebbet hapis

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü DEAŞ üyesi 7 yabancı kadın hakkında idam ve müebbet hapis cezasına hükmettiği bildirildi.
Brüksel'de STK'lar Filistin Esirler Günü için toplandı
Brüksel'de STK'lar Filistin Esirler Günü için toplandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Filistin Esirler Günü" günü dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.
Çifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belli oldu
Çifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belli oldu

İngiltere'nin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Skripal'in evinde yüksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalına rastlandığı bildirildi.
AB'nin 2018 Türkiye İlerleme Raporu açıklandı
AB'nin 2018 Türkiye İlerleme Raporu açıklandı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye'nin İlerleme Raporu'nda, FETÖ terör örgütü olarak değil, 2016 yılında olduğu gibi 'Gülen hareketi' olarak adlandırıldı.
Mısır'da 'terörist' ilan edilenin malına el konulabilecek
Mısır'da 'terörist' ilan edilenin malına el konulabilecek

Mısır parlamentosu, mahkemenin terörist olarak kabul ettiği örgütler ve şahısların mal varlığına el konulmasını öngören kanun tasarısını onayladı.
Çin'de 2018 Türkiye Turizmi Yılı olacak
Çin'de 2018 Türkiye Turizmi Yılı olacak

Çin'de "2018 Türkiye Turizm" yılının açılış galasına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın, gelişen dünya dengeleri içerisinde yeni barış ve esenlik düzeninin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. " dedi.
AB'den Arnavutluk ve Makedonya kararı
AB'den Arnavutluk ve Makedonya kararı

Avrupa Birliği Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararında bulundu
Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var'
'Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var'

Hırvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin çalışmalarını da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu Balkanlar'da savaş istemiyor
AB Komisyonu Balkanlar'da savaş istemiyor

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum" açıklamasında bulundu
Nijerya ilaç sektöründe tamamen yurt dışına bağımlı
Nijerya ilaç sektöründe tamamen yurt dışına bağımlı

Nijerya kullandığı ilaçların yüzde 75'ini yurt dışından alırken, üretmeye çalıştığı kalan yüzde 25'lik kısmın malzemelerini de yine yurt dışından tedarik ediyor

Haberler

Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı yakalandı

Irak’ta DEAŞ üyesi 7 kadına idam ve müebbet hapis
Irak ta DEAŞ üyesi 7 kadına idam ve müebbet hapis

Zuma ilk kez hakim karşısında
Zuma ilk kez hakim karşısında

İsrail mahkemesi Raid Salah'ın tahliye kararını iptal etti
İsrail mahkemesi Raid Salah'ın tahliye kararını iptal etti

Çin internet üzerinden çalışacak ''internet mahkemesi'' kurdu
Çin internet üzerinden çalışacak ''internet mahkemesi'' kurdu

Müebbet verilen 6 sanık mahkemeden kaçtı
Müebbet verilen 6 sanık mahkemeden kaçtı

Menfur cinayetin zanlısı
Menfur cinayetin zanlısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 