19:49, 17 Nisan 2018 Salı

Mısır'da 'terörist' ilan edilenin malına el konulabilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da kabul edilen yeni yasa tasarısına göre mahkemenin 'terörist' ilan ettiği bütün teşkilat, cemaat, örgüt ve şahısların mal varlığına el konulacak.

Parlamento tarafından yapılan yazılı açıklamada, terörist örgütler ve teröristlerin mal varlıklarına el konulması ve mallarının yönetilmesini öngören kanun tasarısının anayasa tarafından şart koşulan üçte ikilik çoğunluğun oyu ile kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada, konu ile ilgili bir komisyon kurulacağı ve sadece söz konusu komisyonun, mahkeme tarafından “terörist” olarak kabul edilen teşkilat, cemaat, örgüt ve şahısların malları konusunda tasarruf sahibi olacağı belirtildi.

Komisyonun Adalet Bakanlığı tarafından önerilecek ve Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacak 7 kişilik bir yargıç heyeti tarafından oluşturulacağı bildirildi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) mal varlıklarına el konulması için hükümet tarafından kurulan “Müslüman Kardeşler Terör Örgütünün Mal Varlığının İdaresi Özel Komisyonu”nun, yeni oluşturulacak ve doğrudan yargıya bağlı komisyona bağlanacağı vurgulandı.

Mısır yasalarına göre, tasarı cumhurbaşkanının onayı ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe giriyor.

3 Temmuz 2013 darbesinden sonra kurulan Acil İşler Mahkemesi, Eylül 2013’te İhvan’ı yasaklı bir teşkilat olarak kabul etmiş ve bütün mal varlıklarına el konulmasını kararlaştırmıştı.

İhvan’ın mal varlığını yöneten komisyon tarafından Eylül 2016’da yapılan açıklamada, teşkilata bağlı 62 şirket, 1125 sivil toplum kuruluşu, 19 döviz bürosu ve 1370 şahsa ait, 5 milyar 556 milyon cüneyhe (311 milyon dolar) el konulduğu duyurulmuştu.