20:27, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Ã‡ifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesinde kullanÄ±lan maddenin sÄ±vÄ± formda olduÄŸunu duyurdu.

Ä°kili Ã¼zerinde sadece "Ã§ok ufak bir miktarÄ±" kullanÄ±lan zehrin sÄ±vÄ± formda olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, evleri dÄ±ÅŸÄ±nda baba-kÄ±zÄ±n zehirlendiÄŸi gÃ¼n gittikleri bir bar, bir lokanta, ambulans istasyonlarÄ± ve polis aracÄ± da dahil 8 yere daha zehrin bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Salisbury kentinde yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan zehrin etrafta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izlerin temizlenmesi iÃ§in 9 yerde operasyona baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 200 askeri personelin yardÄ±mcÄ± olduÄŸu temizliÄŸin birkaÃ§ ay sÃ¼receÄŸi belirtildi.

Ä°ngiliz uzmanlar sÃ¶z konusu maddenin zaman iÃ§erisinde ortadan kaybolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve derinlemesine temizlenmesi gerektiÄŸini bildiriyor.

Milyonlarca sterline mal olacak temizlik kapsamÄ±nda bazÄ± kamu alanlarÄ±ndaki Ã§imlerin sÃ¶kÃ¼lmesi, taÅŸlarÄ±n da yerlerinden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor. Zehrin bulunduÄŸu materyallerin yakÄ±larak yok edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°ngiliz dÄ±ÅŸ istihbarat servisi MI6 iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasÄ±yla Ä°ngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu.

Ä°ngiltere, olayda Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1970 ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Rusya'nÄ±n 23 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomatik temaslarla Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin de Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Rusya da mÃ¼tekabiliyet Ã¶lÃ§Ã¼leri iÃ§inde bu Ã¼lkelerin diplomatlarÄ±yla ilgili sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararlarÄ± vermiÅŸti.

Tedavisine dÄ±ÅŸarÄ±dan devam edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan 33 yaÅŸÄ±ndaki Yulia Skripal geÃ§en hafta hastaneden taburcu edilmiÅŸti. Halen aÄŸÄ±r hasta olan 66 yaÅŸÄ±ndaki Sergey Skripal'in ise tedavisine hastanede devam ediliyor.