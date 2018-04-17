Ã‡ifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesinde kullanÄ±lan maddenin sÄ±vÄ± formda olduÄŸunu duyurdu.
Ä°kili Ã¼zerinde sadece "Ã§ok ufak bir miktarÄ±" kullanÄ±lan zehrin sÄ±vÄ± formda olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, evleri dÄ±ÅŸÄ±nda baba-kÄ±zÄ±n zehirlendiÄŸi gÃ¼n gittikleri bir bar, bir lokanta, ambulans istasyonlarÄ± ve polis aracÄ± da dahil 8 yere daha zehrin bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Salisbury kentinde yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan zehrin etrafta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izlerin temizlenmesi iÃ§in 9 yerde operasyona baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 200 askeri personelin yardÄ±mcÄ± olduÄŸu temizliÄŸin birkaÃ§ ay sÃ¼receÄŸi belirtildi.
Ä°ngiliz uzmanlar sÃ¶z konusu maddenin zaman iÃ§erisinde ortadan kaybolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve derinlemesine temizlenmesi gerektiÄŸini bildiriyor.
Milyonlarca sterline mal olacak temizlik kapsamÄ±nda bazÄ± kamu alanlarÄ±ndaki Ã§imlerin sÃ¶kÃ¼lmesi, taÅŸlarÄ±n da yerlerinden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor. Zehrin bulunduÄŸu materyallerin yakÄ±larak yok edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°ngiliz dÄ±ÅŸ istihbarat servisi MI6 iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasÄ±yla Ä°ngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu.
Ä°ngiltere, olayda Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1970 ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.
OlayÄ±n ardÄ±ndan Rusya'nÄ±n 23 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomatik temaslarla Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin de Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Rusya da mÃ¼tekabiliyet Ã¶lÃ§Ã¼leri iÃ§inde bu Ã¼lkelerin diplomatlarÄ±yla ilgili sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararlarÄ± vermiÅŸti.
Tedavisine dÄ±ÅŸarÄ±dan devam edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan 33 yaÅŸÄ±ndaki Yulia Skripal geÃ§en hafta hastaneden taburcu edilmiÅŸti. Halen aÄŸÄ±r hasta olan 66 yaÅŸÄ±ndaki Sergey Skripal'in ise tedavisine hastanede devam ediliyor.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Ä°ngiltere'nin Ã‡evre, GÄ±da ve KÄ±rsal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Skripal'in evinde yÃ¼ksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye'nin Ä°lerleme Raporu'nda, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak deÄŸil, 2016 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi 'GÃ¼len hareketi' olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm" yÄ±lÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ±na katÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in AB Konseyine tavsiye kararÄ±nda bulundu
HÄ±rvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Bu Ã¼lkeleri AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsak 1990'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ± yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z. BatÄ± Balkanlar'da yeniden savaÅŸa dÃ¶nÃ¼lmesini istemiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nijerya kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 75'ini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±rken, Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kalan yÃ¼zde 25'lik kÄ±smÄ±n malzemelerini de yine yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedarik ediyor