20:42, 17 Nisan 2018 SalÄ±

BrÃ¼ksel'de STK'lar Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.

Filistinlilerin 1974 yÄ±lÄ±ndan bu yana "Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ olarak kabul ettiÄŸi 17 Nisan'da Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n (STK) katÄ±lÄ±mÄ±yla destek gÃ¶sterisi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Merkez tren garÄ± Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren gÃ¶steriye 100 civarÄ±nda protestocu katÄ±ldÄ±.

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GÃ¶stericiler, "Filistinli mahkumlara Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k", "Her yÄ±l 700 Filistinli Ã§ocuk hapse atÄ±lÄ±yor" ve "Filistinli Ã§ocuklar 2000'den beri hapsediliyor" yazÄ±lÄ± dÃ¶viz ve pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.

FransÄ±zca ve Ä°ngilizce sloganlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride okunan metinde, "1967'den bu yana Ä°srail iÅŸgaline ve yarÄ±m asÄ±rdÄ±r devam eden sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirmeye direnen 800 bin Filistinli hapsedildi. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde 300'Ã¼ Ã§ocuk 6 bin 500 Filistinli Ä°srail hapishanelerinde esir tutuluyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.