20:58, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Fransa'da demiryolu grevleri sonuÃ§suz kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.

Fransa'da devletin tekelinde olan demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi, rekabete aÃ§Ä±lmasÄ±, kararname ile deÄŸiÅŸiklikler getirilmesi ve Ã¶zel ayrÄ±calÄ±klarÄ± bulunan demiryollarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n statÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmesi gibi maddeleri iÃ§eren tasarÄ± 454 kabul, 80 ret ve 29 Ã§ekimser oyu ile meclisten geÃ§ti.

Reform tasarÄ±sÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± iÃ§in 23-29 MayÄ±s tarihlerinde Senato'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ve en geÃ§ temmuz ayÄ± baÅŸÄ±nda nihai olarak oylanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi bekleniyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ulusal Demiryolu Ä°daresi'nin (SNCF) 46,6 milyar avroyu bulan borÃ§larÄ±nÄ±n 2020 itibariyle devralÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'da demiryollarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± reform tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve 3 Nisan'da baÅŸlattÄ±klarÄ± grevi belirli aralÄ±klarla haziran ayÄ± sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

UlaÅŸÄ±mda bÃ¼yÃ¼k sorunlara neden olan grevlerin devlete verdiÄŸi gÃ¼nlÃ¼k zararÄ±n ortalama 15 milyon avro olduÄŸu belirtilmiÅŸti.