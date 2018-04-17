Fransa'da demiryolu grevleri sonuÃ§suz kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Fransa'da devletin tekelinde olan demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi, rekabete aÃ§Ä±lmasÄ±, kararname ile deÄŸiÅŸiklikler getirilmesi ve Ã¶zel ayrÄ±calÄ±klarÄ± bulunan demiryollarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n statÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmesi gibi maddeleri iÃ§eren tasarÄ± 454 kabul, 80 ret ve 29 Ã§ekimser oyu ile meclisten geÃ§ti.
Reform tasarÄ±sÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± iÃ§in 23-29 MayÄ±s tarihlerinde Senato'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ve en geÃ§ temmuz ayÄ± baÅŸÄ±nda nihai olarak oylanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi bekleniyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ulusal Demiryolu Ä°daresi'nin (SNCF) 46,6 milyar avroyu bulan borÃ§larÄ±nÄ±n 2020 itibariyle devralÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'da demiryollarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± reform tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve 3 Nisan'da baÅŸlattÄ±klarÄ± grevi belirli aralÄ±klarla haziran ayÄ± sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±.
UlaÅŸÄ±mda bÃ¼yÃ¼k sorunlara neden olan grevlerin devlete verdiÄŸi gÃ¼nlÃ¼k zararÄ±n ortalama 15 milyon avro olduÄŸu belirtilmiÅŸti.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Ä°ngiltere'nin Ã‡evre, GÄ±da ve KÄ±rsal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Skripal'in evinde yÃ¼ksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye'nin Ä°lerleme Raporu'nda, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak deÄŸil, 2016 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi 'GÃ¼len hareketi' olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm" yÄ±lÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ±na katÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in AB Konseyine tavsiye kararÄ±nda bulundu
HÄ±rvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Bu Ã¼lkeleri AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsak 1990'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ± yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z. BatÄ± Balkanlar'da yeniden savaÅŸa dÃ¶nÃ¼lmesini istemiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nijerya kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 75'ini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±rken, Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kalan yÃ¼zde 25'lik kÄ±smÄ±n malzemelerini de yine yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedarik ediyor