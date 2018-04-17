May'in parlamentodan izin almama gerekÃ§esi gizlilik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esine iliÅŸkin "HarekatÄ± baÅŸlatmadan Ã¶nce bunu tartÄ±ÅŸmak Ã¼zere parlamentoya gelseydim planlarÄ±mÄ±zÄ± gizleyemez ve o gizliliÄŸi koruyamazdÄ±m." dedi.
Parlamentonun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda dÃ¼zenlenen Suriye oturumda konuÅŸan May, askeri harekata karar vermenin "bir BaÅŸbakan ve bir hÃ¼kÃ¼met iÃ§in vermesi en zor ve derin kararlar" arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Operasyona destek vermeden Ã¶nce neden parlamentoya gelmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirilere cevap veren May, "Suriye rejimi, bugÃ¼n dÃ¼nyadaki en geliÅŸmiÅŸ hava savunma sistemlerinden birine sahip. BÃ¶ylesine bir sisteme karÅŸÄ± koyabilmek iÃ§in dÃ¼ÅŸmanÄ± olabildiÄŸince ÅŸaÅŸÄ±rtmak ve herhangi bir saldÄ±rÄ±nÄ±n zamanlamasÄ± ile hedefini gizlemek Ã§ok Ã¶nemlidir. HarekatÄ± baÅŸlatmadan Ã¶nce bunu tartÄ±ÅŸmak Ã¼zere parlamentoya gelseydim planlarÄ±mÄ±zÄ± gizleyemez ve o gizliliÄŸi koruyamazdÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Operasyon Ã¶ncesinde milletvekillerin harekata iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± detaylÄ±ca cevaplayamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten May, "TÃ¼m bunlar silahlÄ± kuvvetlerimizi daha fazla risk altÄ±nda bÄ±rakacak ve rejimin fÃ¼zelerimizi vurarak kendi kimyasal silahlarÄ±nÄ± hedeflerimizden uzaklaÅŸtÄ±rabilecek ÅŸekilde Ã§ok deÄŸerli bilgiler sunacaktÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°stihbarat bilgilerinin paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bu tÃ¼r geliÅŸmelerdeki Ã¶nemine dikkati Ã§eken ve ulusal Ã§Ä±karlarla uyuÅŸmasÄ± halinde hÃ¼kÃ¼metinin hÄ±zlÄ± kararlar alabileceÄŸini vurgulayan May, "BÃ¼tÃ¼n bu bilgilere eriÅŸimi olan hÃ¼kÃ¼mettir. Parlamento buna eriÅŸemez. Bu, parlamentoya gÃ¼venip gÃ¼venemeyeceÄŸimizle alakalÄ± deÄŸil. Bu, iÃ§eriÄŸin halka aÃ§Ä±k bir yerde paylaÅŸÄ±larak rakiplerimize gÃ¼venip gÃ¼venemeyeceÄŸimizle ilgilidir." dedi.
Askeri operasyonla, kendisinin ve hÃ¼kÃ¼metinin Ã¼lkenin Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸini savunan May, "AÃ§Ä±k bir ÅŸekilde parlamentonun Ã§oÄŸunluÄŸu da doÄŸru olanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±, dÃ¼n Avam KamarasÄ±nda dÃ¼zenlenen Suriye operasyonu oturumunda da Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyona iliÅŸkin ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:
"Harekete geÃ§tik Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapmak ulusal Ã§Ä±karÄ±mÄ±za. Suriye'de kimyasal silahlarÄ±n daha fazla kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek ve bu silahlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi konusunda kÃ¼resel fikir birliÄŸini savunmak bizim ulusal Ã§Ä±karÄ±mÄ±zadÄ±r. Ä°ster Suriye'de ister Ä°ngiltere sokaklarÄ±nda ya da baÅŸka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n normalleÅŸtirilmesine izin veremeyiz. Bunu (ABD) BaÅŸkanÄ± (Donald) Trump istedi diye yapmadÄ±k."
Adadaki muhalefet partilileri parlamentoya danÄ±ÅŸÄ±lmadan harekete geÃ§ilmesini eleÅŸtirirken, May'i ayrÄ±ca ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'tan talimat almakla suÃ§luyor.
Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metlerin askeri mÃ¼dahale kararÄ± almak iÃ§in parlamentodan onay almasÄ± zorunluluÄŸu bulunmuyor.
Ãœlkede bÃ¶yle bir onay iÃ§in parlamentoya ilk defa 2003'teki Irak iÅŸgali Ã¶ncesinde tezkere sunulmuÅŸtu. O tarihten itibaren hÃ¼kÃ¼metler teamÃ¼l olarak parlamentoya tezkere sunuyor.
Ancak 2011'de Libya'ya, 2014'te de Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± askeri harekatlara katÄ±lan Ã¼lke, parlamentoya mÃ¼dahaleler gerÃ§ekleÅŸtikten sonra tezkere sunmuÅŸtu.
Ä°ngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ±na KÄ±brÄ±s Rum kesimindeki Akrotiri Hava ÃœssÃ¼'nden kalkan 4 uÃ§akla katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Ä°ngiltere'nin Ã‡evre, GÄ±da ve KÄ±rsal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Skripal'in evinde yÃ¼ksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye'nin Ä°lerleme Raporu'nda, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak deÄŸil, 2016 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi 'GÃ¼len hareketi' olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm" yÄ±lÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ±na katÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in AB Konseyine tavsiye kararÄ±nda bulundu
HÄ±rvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Bu Ã¼lkeleri AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsak 1990'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ± yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z. BatÄ± Balkanlar'da yeniden savaÅŸa dÃ¶nÃ¼lmesini istemiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nijerya kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 75'ini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±rken, Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kalan yÃ¼zde 25'lik kÄ±smÄ±n malzemelerini de yine yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedarik ediyor