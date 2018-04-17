21:00, 17 Nisan 2018 SalÄ±

May'in parlamentodan izin almama gerekÃ§esi gizlilik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esine iliÅŸkin "HarekatÄ± baÅŸlatmadan Ã¶nce bunu tartÄ±ÅŸmak Ã¼zere parlamentoya gelseydim planlarÄ±mÄ±zÄ± gizleyemez ve o gizliliÄŸi koruyamazdÄ±m." dedi.

Parlamentonun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda dÃ¼zenlenen Suriye oturumda konuÅŸan May, askeri harekata karar vermenin "bir BaÅŸbakan ve bir hÃ¼kÃ¼met iÃ§in vermesi en zor ve derin kararlar" arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Operasyona destek vermeden Ã¶nce neden parlamentoya gelmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirilere cevap veren May, "Suriye rejimi, bugÃ¼n dÃ¼nyadaki en geliÅŸmiÅŸ hava savunma sistemlerinden birine sahip. BÃ¶ylesine bir sisteme karÅŸÄ± koyabilmek iÃ§in dÃ¼ÅŸmanÄ± olabildiÄŸince ÅŸaÅŸÄ±rtmak ve herhangi bir saldÄ±rÄ±nÄ±n zamanlamasÄ± ile hedefini gizlemek Ã§ok Ã¶nemlidir. HarekatÄ± baÅŸlatmadan Ã¶nce bunu tartÄ±ÅŸmak Ã¼zere parlamentoya gelseydim planlarÄ±mÄ±zÄ± gizleyemez ve o gizliliÄŸi koruyamazdÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Operasyon Ã¶ncesinde milletvekillerin harekata iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± detaylÄ±ca cevaplayamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten May, "TÃ¼m bunlar silahlÄ± kuvvetlerimizi daha fazla risk altÄ±nda bÄ±rakacak ve rejimin fÃ¼zelerimizi vurarak kendi kimyasal silahlarÄ±nÄ± hedeflerimizden uzaklaÅŸtÄ±rabilecek ÅŸekilde Ã§ok deÄŸerli bilgiler sunacaktÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stihbarat bilgilerinin paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bu tÃ¼r geliÅŸmelerdeki Ã¶nemine dikkati Ã§eken ve ulusal Ã§Ä±karlarla uyuÅŸmasÄ± halinde hÃ¼kÃ¼metinin hÄ±zlÄ± kararlar alabileceÄŸini vurgulayan May, "BÃ¼tÃ¼n bu bilgilere eriÅŸimi olan hÃ¼kÃ¼mettir. Parlamento buna eriÅŸemez. Bu, parlamentoya gÃ¼venip gÃ¼venemeyeceÄŸimizle alakalÄ± deÄŸil. Bu, iÃ§eriÄŸin halka aÃ§Ä±k bir yerde paylaÅŸÄ±larak rakiplerimize gÃ¼venip gÃ¼venemeyeceÄŸimizle ilgilidir." dedi.

Askeri operasyonla, kendisinin ve hÃ¼kÃ¼metinin Ã¼lkenin Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸini savunan May, "AÃ§Ä±k bir ÅŸekilde parlamentonun Ã§oÄŸunluÄŸu da doÄŸru olanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±, dÃ¼n Avam KamarasÄ±nda dÃ¼zenlenen Suriye operasyonu oturumunda da Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyona iliÅŸkin ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

"Harekete geÃ§tik Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapmak ulusal Ã§Ä±karÄ±mÄ±za. Suriye'de kimyasal silahlarÄ±n daha fazla kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek ve bu silahlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi konusunda kÃ¼resel fikir birliÄŸini savunmak bizim ulusal Ã§Ä±karÄ±mÄ±zadÄ±r. Ä°ster Suriye'de ister Ä°ngiltere sokaklarÄ±nda ya da baÅŸka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n normalleÅŸtirilmesine izin veremeyiz. Bunu (ABD) BaÅŸkanÄ± (Donald) Trump istedi diye yapmadÄ±k."

Adadaki muhalefet partilileri parlamentoya danÄ±ÅŸÄ±lmadan harekete geÃ§ilmesini eleÅŸtirirken, May'i ayrÄ±ca ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'tan talimat almakla suÃ§luyor.

Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metlerin askeri mÃ¼dahale kararÄ± almak iÃ§in parlamentodan onay almasÄ± zorunluluÄŸu bulunmuyor.

Ãœlkede bÃ¶yle bir onay iÃ§in parlamentoya ilk defa 2003'teki Irak iÅŸgali Ã¶ncesinde tezkere sunulmuÅŸtu. O tarihten itibaren hÃ¼kÃ¼metler teamÃ¼l olarak parlamentoya tezkere sunuyor.

Ancak 2011'de Libya'ya, 2014'te de Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± askeri harekatlara katÄ±lan Ã¼lke, parlamentoya mÃ¼dahaleler gerÃ§ekleÅŸtikten sonra tezkere sunmuÅŸtu.

Ä°ngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ±na KÄ±brÄ±s Rum kesimindeki Akrotiri Hava ÃœssÃ¼'nden kalkan 4 uÃ§akla katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.