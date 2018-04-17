'Suriye için sürdürülebilir tek çözüm siyasi bir çözüm'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'nin geleceği hakkında karar verme yetkisine başkalarının değil, Suriyelilerin sahip olduğunu bildirdi.
Oturumun açılışında parlamenterlere bilgi veren Mogherini, "Suriye’nin geleceği Suriyelilerin kararlarına bağlıdır, başka kimsenin değil." ifadelerini kullandı.
Mogherini, “Suriye’de veya Suriye dışında yaşayan her Suriyeliye, geleceğin Suriyesinde kendini evinde hissettirecek bir siyasi sürece ihtiyacımız var.” dedi.
Suriye’deki savaşın bir süredir gazetelerin manşetinden kaybolduğunu anlatan Mogherini, savaşın henüz bitmediğini ifade etti.
Mogherini, Doğu Guta’da düzenlenen kimyasal saldırının kınandığını ve sorumlularının bunun hesabını vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Bugün bir şey hiç olmadığı kadar aşikar, Suriye’de faydalı ve sürdürülebilir tek çözüm siyasi bir çözümdür. 7 yılın sonunda artık bundan kimsenin şüphesi yok. Bu savaşın sona ermesi için askeri yollarla bir çözüm seçeneği bulunmamaktadır. Çatışmalara son vermenin yolu, Cenevre’de Suriyeli taraflar arasında ve Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilecek müzakerelerdir.” diye konuştu.
Gelecek hafta Brüksel’de Suriye’nin ve bölgenin geleceğinin masaya yatırılacağı bir konferansın ikincisinin gerçekleştirileceği bilgisini veren Mogherini, bu konferansın 80 delegasyondan oluşacağını ve çok sayıda uluslararası aktörü bir araya getirecek bir ilk olacağını ekledi.
Suriye’de muhalefet üzerinde etkilerinin olduğunu bildiren Mogherini, Esed rejimi üzerinde etkisi olan güçleri Cenevre’de bir masa etrafında buluşturmayı hedeflediklerini ve tarafların birlikte çalışmaları gerektiğini kaydetti.
Oturumda söz alan parlamenterlerden bazıları, ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği askeri operasyonu eleştirerek, bu üç ülkenin bölgede gerilimi tırmandıracak bir eyleme neden olduğunu savundu. Konuşmacıların bir kısmı ise AB'nin Suriye ve Ortadoğu politikalarını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaptı.
Sosyalist Grup (SD) üyesi Elena Valenciano, tüm taraflarla doğrudan ve somut müzakerelere ihtiyaç bulunduğunu, Avrupa Halk Partisi'nden (EPP) Tunne Kelam da kimyasal silah kullanımına karşı son operasyonların meşru ve gerekli olduğunu, fakat sorunu çözmeyeceğini belirtti.
Aynı gruptan Jose Ignacio Salafranca ise "Suriye uluslararası toplumun en büyük iflasıdır." dedi.
Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu (ECR) adına konuşan Anders Vistisen de Esed'in kimyasal saldırıları karşısında kayıtsız kalmanın ve karşılık vermemenin suç ortağı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle bugünden itibaren süresiz grev başlattı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, İsrail'in, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere karşı hakiki mühimmatlar da dahil ateşli silahlar kullanmasını kınadı.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalı tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan önce parlamentodan izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak" olarak açıkladı.
Fransa'da tartışmalara neden olan ve demiryollarının özelleştirilmesini içeren reform tasarısı Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü DEAŞ üyesi 7 yabancı kadın hakkında idam ve müebbet hapis cezasına hükmettiği bildirildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Filistin Esirler Günü" günü dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.
İngiltere'nin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Skripal'in evinde yüksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalına rastlandığı bildirildi.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye'nin İlerleme Raporu'nda, FETÖ terör örgütü olarak değil, 2016 yılında olduğu gibi 'Gülen hareketi' olarak adlandırıldı.
Mısır parlamentosu, mahkemenin terörist olarak kabul ettiği örgütler ve şahısların mal varlığına el konulmasını öngören kanun tasarısını onayladı.
Çin'de "2018 Türkiye Turizm" yılının açılış galasına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın, gelişen dünya dengeleri içerisinde yeni barış ve esenlik düzeninin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa Birliği Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararında bulundu
Hırvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin çalışmalarını da etkiliyor" dedi.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum" açıklamasında bulundu
Nijerya kullandığı ilaçların yüzde 75'ini yurt dışından alırken, üretmeye çalıştığı kalan yüzde 25'lik kısmın malzemelerini de yine yurt dışından tedarik ediyor