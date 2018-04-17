21:27, 17 Nisan 2018 SalÄ±

ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "(Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±) YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.

Mattis, Arnavutluk Savunma BakanÄ± Olta Xhacka ile ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon) bir araya geldi.

ToplantÄ± Ã¶ncesinde iki bakan ve beraberindeki heyetler gazetecilere poz verirken, Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin bir soruya Mattis, ABD, Fransa ve Ä°ngiltereâ€™nin kimyasal silah yasaÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in bu adÄ±mÄ± atmak Ã¼zere birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Mattis, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.