23:41, 17 Nisan 2018 SalÄ±

ABD'ye gÃ¶re Duma'da klor ve sarÄ±n gazÄ± kullanÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'de rejime baÄŸlÄ± haber ajanslarÄ±nÄ±n, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPCW) heyetinin Duma'ya girdiÄŸi bilgilerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Nauert, "Suriye devlet medyasÄ±nÄ±n, heyetin Duma'ya girdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini biliyoruz. Fakat biz bunu baÄŸÄ±msÄ±z olarak doÄŸrulayamayÄ±z. Bizim gÃ¼venilir olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kaynaklar, heyetin, henÃ¼z Duma'ya girmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bizi bilgilendirdi." diye konuÅŸtu.

Heyetin bir an Ã¶nce Duma'ya gÃ¼venli ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde girmesini istediklerini kaydeden Nauert, "Fakat aynÄ± zamanda delillerin de saf olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Heyetin, Duma'ya girmesi uzadÄ±kÃ§a delillerin bozulmasÄ± sorunu var." ifadesine yer verdi.

"KLOR VE SARÄ°N KULLANILDI"

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, ellerindeki bilgiye gÃ¶re Duma'da iki farklÄ± kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Elimizdeki bilgi saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda klor ve sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemizi saÄŸlÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Suriye rejiminin, baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinde sivil yerleÅŸimlere 8 Nisan'da dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.