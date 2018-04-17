23:55, 17 Nisan 2018 SalÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan AB raporuna tepki





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, AB Komisyonu'nun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye raporu hakkÄ±nda, "Ne yazÄ±k ki AB Komisyonu, iÃ§inden geÃ§mekte olduÄŸumuz dÃ¶nemin zorluklarÄ±nÄ± anlamak istemediÄŸini bu raporda da gÃ¶stermiÅŸtir." denildi.

Â DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, AB Komisyonu'nun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye raporu hakkÄ±nda, "Ne yazÄ±k ki AB Komisyonu, iÃ§inden geÃ§mekte olduÄŸumuz dÃ¶nemin zorluklarÄ±nÄ± anlamak istemediÄŸini bu raporda da gÃ¶stermiÅŸtir." denildi. AÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda, "Defalarca tÃ¼m belgelerle anlatmamÄ±za raÄŸmen, komisyon objektif ve dengeli olamamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.

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