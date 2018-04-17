Hamas liderinden esir takasÄ± iÃ§in Ä°srail'e Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Biz Hamas olarak, esir takasÄ± iÃ§in Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±rÄ±z." dedi.
"Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± ve KudÃ¼s televizyon kanalÄ±nda banttan yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda Heniyye, "Biz Hamas olarak, esir takasÄ± iÃ§in Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±rÄ±z." dedi.
Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±na da deÄŸinen Heniyye, ulusal konseyin (Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ parlamentosu) Filistin halkÄ±nÄ± bir arada toplayacak ve Ã¶zellikle Hamas ile Ä°slami Cihad Hareketi baÅŸta olmak Ã¼zere hiÃ§bir kimseyi dÄ±ÅŸlamayacak bir ÅŸekilde yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin ara buluculuÄŸunda 18 Ekim 2011'de yapÄ±lan takas anlaÅŸmasÄ±yla 2006'da esir alÄ±nan Ä°srail askeri Gilad Åžalit'e karÅŸÄ±lÄ±k olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail, Haziran 2014'te sÃ¶z konusu Filistinlilerden 60'Ä±nÄ± yeniden gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin'de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin Ä°srail tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yÄ±l "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" olarak kutlanÄ±yor.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, "esir takasÄ± iÃ§in" Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, ellerindeki bilgiye gÃ¶re, Duma'da klor ve sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Ä°ngiltere'nin Ã‡evre, GÄ±da ve KÄ±rsal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Skripal'in evinde yÃ¼ksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye'nin Ä°lerleme Raporu'nda, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak deÄŸil, 2016 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi 'GÃ¼len hareketi' olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm" yÄ±lÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ±na katÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in AB Konseyine tavsiye kararÄ±nda bulundu