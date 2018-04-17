23:59, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Hamas liderinden esir takasÄ± iÃ§in Ä°srail'e Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Biz Hamas olarak, esir takasÄ± iÃ§in Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±rÄ±z." dedi.

"Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± ve KudÃ¼s televizyon kanalÄ±nda banttan yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda Heniyye, "Biz Hamas olarak, esir takasÄ± iÃ§in Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±rÄ±z." dedi.

Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±na da deÄŸinen Heniyye, ulusal konseyin (Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ parlamentosu) Filistin halkÄ±nÄ± bir arada toplayacak ve Ã¶zellikle Hamas ile Ä°slami Cihad Hareketi baÅŸta olmak Ã¼zere hiÃ§bir kimseyi dÄ±ÅŸlamayacak bir ÅŸekilde yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin ara buluculuÄŸunda 18 Ekim 2011'de yapÄ±lan takas anlaÅŸmasÄ±yla 2006'da esir alÄ±nan Ä°srail askeri Gilad Åžalit'e karÅŸÄ±lÄ±k olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail, Haziran 2014'te sÃ¶z konusu Filistinlilerden 60'Ä±nÄ± yeniden gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin'de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin Ä°srail tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yÄ±l "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" olarak kutlanÄ±yor.