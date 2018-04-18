00:05, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

OHAL hakkÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM'de





OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu. BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile Ã¼lke genelinde ilan edilen, 18 Ocak 2018 tarihli ve 1178 sayÄ±lÄ± kararÄ± uyarÄ±nca devam etmekte olan OHAL'in 19 Nisan 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay uzatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

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