OHAL hakkÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.
BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile Ã¼lke genelinde ilan edilen, 18 Ocak 2018 tarihli ve 1178 sayÄ±lÄ± kararÄ± uyarÄ±nca devam etmekte olan OHAL'in 19 Nisan 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay uzatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, AB Komisyonu'nun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye raporu hakkÄ±nda, "Ne yazÄ±k ki AB Komisyonu, iÃ§inden geÃ§mekte olduÄŸumuz dÃ¶nemin zorluklarÄ±nÄ± anlamak istemediÄŸini bu raporda da gÃ¶stermiÅŸtir." denildi.
Kosovaâ€™da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Mehmet Akif Kolejinin bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ã¼lkede bulunan bir bankadaki Ã¶zel banka hesaplarÄ±nÄ±n dondurulduÄŸuna dair kÄ±sa mesaj aldÄ±klarÄ± bildirildi.
TSK tarafÄ±ndan, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubeyazÄ±t ilÃ§esi ve Hatay'Ä±n Amanos bÃ¶lgesindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik 15-16 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
19 Nisan'da sona erecek OHAL'in 7'nci kez uzatÄ±lmasÄ± tavsiye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen MGK, 1 saat 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi FÄ±rat, "TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, faaliyete baÅŸlamak iÃ§in KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸ birliÄŸi teklifi sundu" dedi
Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esindeki Mor Aho ManastÄ±rÄ± 3 yÄ±l sÃ¼ren restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani arasÄ±nda geÃ§en telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve krize kalÄ±cÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in ortak Ã§aba harcanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±nda, tutuklu 14 sanÄ±ktan 12'sinin "anayasayÄ± ihlal" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MHP lideri BahÃ§eli'nin seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile ilgili grup toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi ve sonrasÄ± konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu an sÃ¶yleyecek bir ÅŸeyim yok MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim" dedi. Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda da konuÅŸan ErdoÄŸan, seÃ§imle ilgili '2019' vurgusunda bulundu.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Malezya imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Alettin Duman, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan 18 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile yarÄ±n bir araya geleceÄŸini sÃ¶yledi
Ã–zal, vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda AnÄ±tmezar'da dÃ¼zenlenen programla anÄ±ldÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 26 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸinin yararlanacaÄŸÄ± 30 su kuyusu aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan su kuyularÄ±yla beraber Sudan genelindeki kuyu sayÄ±sÄ± 400â€™e yaklaÅŸtÄ±