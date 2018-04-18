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01:30, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Amerika
01:21, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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ABD'den DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n oranÄ±na dÃ¼zeltme
ABD'den DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n oranÄ±na dÃ¼zeltme

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dillon, "DEAÅž FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki alanlarda tekrar ortaya Ã§Ä±kÄ±nca biz DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nan topraÄŸÄ± yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde olarak ifade ediyoruz." dedi.

Albay Dillon, video konferansla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon), Irak ve Suriye'de devam eden DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlar hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

DEAÅž REJÄ°MÄ°NÄ°N KONTROLÃœNDEKÄ° ALANLARDA ORTAYA Ã‡IKIYOR

DEAÅž'Ä±n kalan militanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± konusunda herhangi bir bilgi paylaÅŸmayan Dillon, DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Ebu Kemal kentinin kuzeyinde yer alan ÅžiÅŸa ve Hacin kasabalarÄ±nda kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Dillon, "DEAÅž geride kalan savaÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± bizim iÃ§in onlarÄ±n ayaÄŸa tekrar kalkÄ±p bir aÄŸ bir Ã¶rgÃ¼t gibi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir kaygÄ±. Halen kaldÄ±klarÄ± yerde sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumdalar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±na, rejimin kontrolÃ¼ndeki alanlara geÃ§tiÄŸini belirten Dillon, "DEAÅž Ebu Kemal dÄ±ÅŸÄ±nda FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±nda rejim yanlÄ±sÄ± kuvvetlere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±." dedi.

Dillon ayrÄ±ca, bu konuda Rusya'yÄ± bilgilendirdiklerini belirtti.

DEAÅžâ€™Ä±n elindeki topraklarla ilgili bir soru Ã¼zerine Dillon, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde yÃ¼zde 10'dan az bir toprak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Dillon, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"DEAÅž'Ä±n elinde kalan topraklarla ilgili olarak yÃ¼zde 10'dan az. Daha Ã¶nce kendi alanlarÄ±mÄ±zdan bahsetmiÅŸtik ve yÃ¼zde 98 'Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden alÄ±nan topraklar' demiÅŸtik. Ancak DEAÅž FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki alanlarda tekrar ortaya Ã§Ä±kÄ±nca biz DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nan topraÄŸÄ± yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde olarak ifade ediyoruz."

SURÄ°YE SALDIRISI OPERASYONLARI ETKÄ°LEMEDÄ°

Dillon, Suriye rejiminin abluka altÄ±ndaki Guta bÃ¶lgesinin Duma kasabasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± ABD, Fransa ve Ä°ngiltere'nin rejime yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n koalisyon operasyonlarÄ±nÄ± etkilemediÄŸini ifade etti.

Merkez Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na destek sunarken, bÃ¶lgede DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± hava operasyonlarÄ±na da devam ettiÄŸini belirten Dillon, "Bizim haftalÄ±k saldÄ±rÄ± raporlarÄ±mÄ±zda da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi ocak-ÅŸubat zaman diliminden beri koalisyonun Suriye'de yaptÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda artÄ±ÅŸ var." ifadesini kullandÄ±.

Dillon, Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra da ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun bÃ¶lgede hava operasyonu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ruslarla iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu dile getrdi.

"MENBÄ°Ã‡'TE PATLAYICIYI DEAÅž YERLEÅžTÄ°RDÄ°"

DEAÅž'Ä±n, Suriye'nin doÄŸusunda yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir zamanda ABD'nin Ã¼lkenin kuzey batÄ±sÄ±nda yer alan MenbiÃ§'te askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n nedenine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Dillon, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n alan kontrol etmediÄŸi bazÄ± yerlerde de operasyon yapma kabiliyetinin olabileceÄŸini savundu.

Dillon, "BazÄ± alanlarda siyah bayraklarÄ±nÄ± asmamalarÄ± da onlarÄ±n oralarda tehdit olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Biri Ä°ngiliz biri Amerikan askeri olmak Ã¼zere iki koalisyon askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 5 koalisyon askerinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± patlamayÄ± DEAÅž'Ä±n MenbiÃ§ civarÄ±ndaki varlÄ±ÄŸÄ±na Ã¶rnek olarak gÃ¶steren Dillon, sÃ¶z konusu askerlerin DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey bir yetkilisinin peÅŸinde iken el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Konuyla ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini belirten Albay Dillon, "O EYP'nin DEAÅž tarafÄ±ndan yerleÅŸtirildiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.

Dillon ayrÄ±ca ABD kuvvetlerinin MenbiÃ§'te artÄ±k taciz ateÅŸine maruz kalmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â 



Ä°lgili Konular ABD DEAÅž ryan dillon
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