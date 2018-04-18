ABD'den DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n oranÄ±na dÃ¼zeltme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dillon, "DEAÅž FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki alanlarda tekrar ortaya Ã§Ä±kÄ±nca biz DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nan topraÄŸÄ± yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde olarak ifade ediyoruz." dedi.
Albay Dillon, video konferansla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon), Irak ve Suriye'de devam eden DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlar hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
DEAÅž REJÄ°MÄ°NÄ°N KONTROLÃœNDEKÄ° ALANLARDA ORTAYA Ã‡IKIYOR
DEAÅž'Ä±n kalan militanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± konusunda herhangi bir bilgi paylaÅŸmayan Dillon, DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Ebu Kemal kentinin kuzeyinde yer alan ÅžiÅŸa ve Hacin kasabalarÄ±nda kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Dillon, "DEAÅž geride kalan savaÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± bizim iÃ§in onlarÄ±n ayaÄŸa tekrar kalkÄ±p bir aÄŸ bir Ã¶rgÃ¼t gibi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir kaygÄ±. Halen kaldÄ±klarÄ± yerde sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumdalar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±na, rejimin kontrolÃ¼ndeki alanlara geÃ§tiÄŸini belirten Dillon, "DEAÅž Ebu Kemal dÄ±ÅŸÄ±nda FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±nda rejim yanlÄ±sÄ± kuvvetlere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±." dedi.
Dillon ayrÄ±ca, bu konuda Rusya'yÄ± bilgilendirdiklerini belirtti.
DEAÅžâ€™Ä±n elindeki topraklarla ilgili bir soru Ã¼zerine Dillon, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde yÃ¼zde 10'dan az bir toprak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Dillon, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"DEAÅž'Ä±n elinde kalan topraklarla ilgili olarak yÃ¼zde 10'dan az. Daha Ã¶nce kendi alanlarÄ±mÄ±zdan bahsetmiÅŸtik ve yÃ¼zde 98 'Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden alÄ±nan topraklar' demiÅŸtik. Ancak DEAÅž FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki alanlarda tekrar ortaya Ã§Ä±kÄ±nca biz DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nan topraÄŸÄ± yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde olarak ifade ediyoruz."
SURÄ°YE SALDIRISI OPERASYONLARI ETKÄ°LEMEDÄ°
Dillon, Suriye rejiminin abluka altÄ±ndaki Guta bÃ¶lgesinin Duma kasabasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± ABD, Fransa ve Ä°ngiltere'nin rejime yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n koalisyon operasyonlarÄ±nÄ± etkilemediÄŸini ifade etti.
Merkez Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na destek sunarken, bÃ¶lgede DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± hava operasyonlarÄ±na da devam ettiÄŸini belirten Dillon, "Bizim haftalÄ±k saldÄ±rÄ± raporlarÄ±mÄ±zda da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi ocak-ÅŸubat zaman diliminden beri koalisyonun Suriye'de yaptÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda artÄ±ÅŸ var." ifadesini kullandÄ±.
Dillon, Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra da ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun bÃ¶lgede hava operasyonu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ruslarla iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu dile getrdi.
"MENBÄ°Ã‡'TE PATLAYICIYI DEAÅž YERLEÅžTÄ°RDÄ°"
DEAÅž'Ä±n, Suriye'nin doÄŸusunda yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir zamanda ABD'nin Ã¼lkenin kuzey batÄ±sÄ±nda yer alan MenbiÃ§'te askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n nedenine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Dillon, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n alan kontrol etmediÄŸi bazÄ± yerlerde de operasyon yapma kabiliyetinin olabileceÄŸini savundu.
Dillon, "BazÄ± alanlarda siyah bayraklarÄ±nÄ± asmamalarÄ± da onlarÄ±n oralarda tehdit olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Biri Ä°ngiliz biri Amerikan askeri olmak Ã¼zere iki koalisyon askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 5 koalisyon askerinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± patlamayÄ± DEAÅž'Ä±n MenbiÃ§ civarÄ±ndaki varlÄ±ÄŸÄ±na Ã¶rnek olarak gÃ¶steren Dillon, sÃ¶z konusu askerlerin DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey bir yetkilisinin peÅŸinde iken el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Konuyla ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini belirten Albay Dillon, "O EYP'nin DEAÅž tarafÄ±ndan yerleÅŸtirildiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.
Dillon ayrÄ±ca ABD kuvvetlerinin MenbiÃ§'te artÄ±k taciz ateÅŸine maruz kalmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, "esir takasÄ± iÃ§in" Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, ellerindeki bilgiye gÃ¶re, Duma'da klor ve sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Ä°ngiltere'nin Ã‡evre, GÄ±da ve KÄ±rsal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Skripal'in evinde yÃ¼ksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye'nin Ä°lerleme Raporu'nda, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak deÄŸil, 2016 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi 'GÃ¼len hareketi' olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm" yÄ±lÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ±na katÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. " dedi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in AB Konseyine tavsiye kararÄ±nda bulundu