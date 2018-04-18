Ä°ngiltere ve Kanada Arakan iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Arakan'Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu durum unutulmayacak. Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu olarak BangladeÅŸ'teki acil insani yardÄ±m talebine gÃ¼Ã§lÃ¼ bir cevap verilmesini saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Hayatlar buna baÄŸlÄ±." dedi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Londraâ€™da dÃ¼zenlenen Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda Ä°ngiliz ve KanadalÄ± bakanlarÄ±n Arakan krizinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±ya ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Johnson ile Freelandâ€™in yanÄ± sÄ±ra toplantÄ±ya Avustralya, Yeni Zelanda ve BangladeÅŸâ€™in dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu toplantÄ±nÄ±n, Ã§ok sayÄ±da ArakanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an BangladeÅŸâ€™e uluslararasÄ± destek verilmesi bakÄ±mÄ±ndan bir fÄ±rsat yarattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AynÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson'un â€œArakan'Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu durum unutulmayacak. Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu olarak BangladeÅŸ'teki acil insani yardÄ±m talebine gÃ¼Ã§lÃ¼ bir cevap verilmesini saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Hayatlar buna baÄŸlÄ±." ifadelerine yer verildi.
AÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã¼lkesinin krize en fazla baÄŸÄ±ÅŸ yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda bulunduÄŸunu belirten Johnson, yardÄ±mlarÄ±nÄ±n ÅŸimdiye kadar 59 milyon sterlin deÄŸerinde olduÄŸunu, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±'nÄ±n evlerine geri dÃ¶nebilmelerini arzuladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
Johnson, "Ancak BirleÅŸmiÅŸ Millerler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi'nin de bildirdiÄŸi Ã¼zere Arakan'daki koÅŸullar bu insanlarÄ±n gÃ¼venli geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri iÃ§in elveriÅŸli deÄŸil. Myanmar yetkilileri, Arakan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi konusunda ciddi olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermelidirler. VahÅŸet iddialarÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼venilir ve baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma bu sÃ¼reÃ§te Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
"ULUSLARARASI TOPLUM DESTEKLERÄ°NÄ° BÄ°R ARAYA GETÄ°RMELÄ°"
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland'Ä±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"UluslararasÄ± toplumun, Arakan'a hem Myanmar hem de BangladeÅŸ'te yardÄ±m etme ihtiyacÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak Ã¼zere Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'ndaki ortaklarÄ±mÄ±zla birlikte duruyoruz. Bu krizden etkilenenlerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun kilit Ã¼yeleri de dahil olmak Ã¼zere uluslararasÄ± toplum desteklerini bir araya getirmeli ve yeniden teyit etmelidir."
BM'ye gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalarak, BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ile Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Arakan kriziyle ilgili uluslararasÄ± topluma destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, "esir takasÄ± iÃ§in" Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, ellerindeki bilgiye gÃ¶re, Duma'da klor ve sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Ä°ngiltere'nin Ã‡evre, GÄ±da ve KÄ±rsal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Skripal'in evinde yÃ¼ksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye'nin Ä°lerleme Raporu'nda, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak deÄŸil, 2016 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi 'GÃ¼len hareketi' olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ã‡in'de "2018 TÃ¼rkiye Turizm" yÄ±lÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ±na katÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye ile Ã‡in arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, geliÅŸen dÃ¼nya dengeleri iÃ§erisinde yeni barÄ±ÅŸ ve esenlik dÃ¼zeninin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. " dedi.