01:54, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere ve Kanada'dan Arakan iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Arakan'Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu durum unutulmayacak. Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu olarak BangladeÅŸ'teki acil insani yardÄ±m talebine gÃ¼Ã§lÃ¼ bir cevap verilmesini saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Hayatlar buna baÄŸlÄ±." dedi.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Londraâ€™da dÃ¼zenlenen Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda Ä°ngiliz ve KanadalÄ± bakanlarÄ±n Arakan krizinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±ya ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Johnson ile Freelandâ€™in yanÄ± sÄ±ra toplantÄ±ya Avustralya, Yeni Zelanda ve BangladeÅŸâ€™in dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu toplantÄ±nÄ±n, Ã§ok sayÄ±da ArakanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an BangladeÅŸâ€™e uluslararasÄ± destek verilmesi bakÄ±mÄ±ndan bir fÄ±rsat yarattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AynÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson'un â€œArakan'Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu durum unutulmayacak. Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu olarak BangladeÅŸ'teki acil insani yardÄ±m talebine gÃ¼Ã§lÃ¼ bir cevap verilmesini saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Hayatlar buna baÄŸlÄ±." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã¼lkesinin krize en fazla baÄŸÄ±ÅŸ yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda bulunduÄŸunu belirten Johnson, yardÄ±mlarÄ±nÄ±n ÅŸimdiye kadar 59 milyon sterlin deÄŸerinde olduÄŸunu, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±'nÄ±n evlerine geri dÃ¶nebilmelerini arzuladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Johnson, "Ancak BirleÅŸmiÅŸ Millerler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi'nin de bildirdiÄŸi Ã¼zere Arakan'daki koÅŸullar bu insanlarÄ±n gÃ¼venli geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri iÃ§in elveriÅŸli deÄŸil. Myanmar yetkilileri, Arakan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi konusunda ciddi olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermelidirler. VahÅŸet iddialarÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼venilir ve baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma bu sÃ¼reÃ§te Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"ULUSLARARASI TOPLUM DESTEKLERÄ°NÄ° BÄ°R ARAYA GETÄ°RMELÄ°"

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland'Ä±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"UluslararasÄ± toplumun, Arakan'a hem Myanmar hem de BangladeÅŸ'te yardÄ±m etme ihtiyacÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak Ã¼zere Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'ndaki ortaklarÄ±mÄ±zla birlikte duruyoruz. Bu krizden etkilenenlerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun kilit Ã¼yeleri de dahil olmak Ã¼zere uluslararasÄ± toplum desteklerini bir araya getirmeli ve yeniden teyit etmelidir."

BM'ye gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalarak, BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.