TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Nisan 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ve TÃ¼rkiyeÂ Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸiÂ heyetini ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
(Ankara/13.30/14.30)Â
2- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak.
(Ankara/11.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASETÂ
1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenecek "Bilgi Teknolojileri ve Ä°nternetin BilinÃ§li ve GÃ¼venli KullanÄ±mÄ± EÄŸitimi" programÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/10.00)
2- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Karbon PiyasalarÄ±na HazÄ±rlÄ±k OrtaklÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Projesi - Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve FÄ±rsatlarÄ±" ile Ä°stanbul AydÄ±n Ãœniversitesi AydÄ±n DÃ¼ÅŸÃ¼nce Platformunun "Åžehir ve Medeniyet" konulu konferansÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/09.15/16.00)Â
3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "uyuÅŸturucu ve gÃ¼venlik" konulu toplantÄ±ya iÅŸtirak edecek.
(TekirdaÄŸ/09.30)
4- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ã‡in UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmalar EnstitÃ¼sÃ¼nde (CIIS) konuÅŸacak.
(Pekin)Â
5- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Arnavutluk EÄŸitim BakanÄ± Lindita Nikolla ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Aliya Ä°zzet BegoviÃ§ Ortaokulu'nu ziyaret edecek.
(Ä°zmir/09.30/10.30)Â
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
- KÄ°T Komisyonunda Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2015 ve 2016 yÄ±lÄ± kesin hesaplarÄ± ele alÄ±nacak.
(TBMM/14.00/11.00)Â
EKONOMÄ°
1- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, IPARD hibelerinde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli projelerin Ã¼cretsiz hazÄ±rlanmasÄ±na iliÅŸkin TKDK-TZOB iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imza tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ankara/ 17.00)
2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Boshporus Otel'de dÃ¼zenlenen UluslarasÄ± YatÄ±rÄ±mcÄ±lar DerneÄŸi (YASED) Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/10.30)Â
3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±m pozisyonunu aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÃœÄ°K, "2017 yÄ±lÄ± Ä°statistiklerle Ã‡ocuk" bÃ¼ltenini yayÄ±mlayacak.
(Ankara/10.00)
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Avrupa Komisyonunun TÃ¼rkiye Raporu'na iliÅŸkin bakanlÄ±kta basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Ankara/10.30)Â Â
2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
-FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgal edilmesi ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸiminde, biri polis iki kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi, 46 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± SarÄ±yer'deki Borsa Ä°stanbul'un iÅŸgal edilmesine iliÅŸkin 1'i firari 6'sÄ± tutuklu 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 53'Ã¼ tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Kocaeli/09.00)
- Malatya'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 24'Ã¼ tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lamasÄ± sÃ¼recek.
(Malatya/09.30)
SPORÂ
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± 4. GenÃ§lik ve Spor BakanlarÄ± KonferansÄ±'na katÄ±lacak.
(BakÃ¼)Â
2- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Ä°talya'nÄ±n Reyer takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Venedik/21.00)Â
3- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda konuk edecek.
(Ä°stanbul/20.30)Â
4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Ä°spanya'nÄ±n Baskonia takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek. GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Litvanya'nÄ±n Zalgiris ekibi karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul/20.15/Atina/21.15)Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooranbay Ceenbekov'u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
Lider programlarÄ±, etkinlikler, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ± Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu'na katÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MoÄŸolistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak
Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian ve Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± Nathalie Loiseau ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapacak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±ktan sonra baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± ile anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.