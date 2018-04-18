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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:17, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:02, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Nisan 2018

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ve TÃ¼rkiyeÂ Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸiÂ heyetini ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.30)Â 

2- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak.

(Ankara/11.00)Â 


YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASETÂ 

1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenecek "Bilgi Teknolojileri ve Ä°nternetin BilinÃ§li ve GÃ¼venli KullanÄ±mÄ± EÄŸitimi" programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)
2- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Karbon PiyasalarÄ±na HazÄ±rlÄ±k OrtaklÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Projesi - Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve FÄ±rsatlarÄ±" ile Ä°stanbul AydÄ±n Ãœniversitesi AydÄ±n DÃ¼ÅŸÃ¼nce Platformunun "Åžehir ve Medeniyet" konulu konferansÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/09.15/16.00)Â 

3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "uyuÅŸturucu ve gÃ¼venlik" konulu toplantÄ±ya iÅŸtirak edecek.

(TekirdaÄŸ/09.30)

4- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ã‡in UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmalar EnstitÃ¼sÃ¼nde (CIIS) konuÅŸacak.

(Pekin)Â 

5- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Arnavutluk EÄŸitim BakanÄ± Lindita Nikolla ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Aliya Ä°zzet BegoviÃ§ Ortaokulu'nu ziyaret edecek.

(Ä°zmir/09.30/10.30)Â 

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

- KÄ°T Komisyonunda Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2015 ve 2016 yÄ±lÄ± kesin hesaplarÄ± ele alÄ±nacak.

(TBMM/14.00/11.00)Â 



EKONOMÄ°

1- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, IPARD hibelerinde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli projelerin Ã¼cretsiz hazÄ±rlanmasÄ±na iliÅŸkin TKDK-TZOB iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imza tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/ 17.00)

2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Boshporus Otel'de dÃ¼zenlenen UluslarasÄ± YatÄ±rÄ±mcÄ±lar DerneÄŸi (YASED) Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/10.30)Â 

3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±m pozisyonunu aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÃœÄ°K, "2017 yÄ±lÄ± Ä°statistiklerle Ã‡ocuk" bÃ¼ltenini yayÄ±mlayacak.

(Ankara/10.00)



DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Avrupa Komisyonunun TÃ¼rkiye Raporu'na iliÅŸkin bakanlÄ±kta basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/10.30)Â Â 

2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)



GÃœNCEL

1- FETÃ– davalarÄ±

-FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgal edilmesi ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Darbe giriÅŸiminde, biri polis iki kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi, 46 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± SarÄ±yer'deki Borsa Ä°stanbul'un iÅŸgal edilmesine iliÅŸkin 1'i firari 6'sÄ± tutuklu 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 53'Ã¼ tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

- Malatya'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 24'Ã¼ tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lamasÄ± sÃ¼recek.

(Malatya/09.30)




SPORÂ 

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± 4. GenÃ§lik ve Spor BakanlarÄ± KonferansÄ±'na katÄ±lacak.

(BakÃ¼)Â 

2- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Ä°talya'nÄ±n Reyer takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Venedik/21.00)Â 

3- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda konuk edecek.

(Ä°stanbul/20.30)Â 

4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Ä°spanya'nÄ±n Baskonia takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek. GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Litvanya'nÄ±n Zalgiris ekibi karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul/20.15/Atina/21.15)Â 



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