09:14, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD'de senatÃ¶rlerden yÃ¶netime 'Yemen' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle Trump yÃ¶netimine tepkilerini dile getirdi.



Komitenin dÃ¼zenlediÄŸi "ABD'nin Yemen PolitikasÄ±" konulu oturuma, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan MÃ¼steÅŸar David Satterfield, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan MÃ¼steÅŸar Robert S. Karem ve ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ±ndan (USAID) Robert Jenkins katÄ±ldÄ±.

Oturum sÃ¼resince senatÃ¶rlerin Ã¶zellikle ABD'nin Yemen politikasÄ±nda Suudi Arabistan'a verdiÄŸi desteÄŸe gÃ¶sterdiÄŸi tepki dikkati Ã§ekti.

SenatÃ¶r Bob Menendez konuÅŸmacÄ±lara, "Senin oÄŸlun arka bahÃ§ede tabancasÄ±yla saÄŸa sola rastgele ateÅŸ edip komÅŸularÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yorsa ona daha fazla mÄ± mermi versin yoksa daha mÄ± az?" sorusunu yÃ¶nelterek, Suudi Arabistan'a verilen desteÄŸi eleÅŸtirdi.

"SÄ°VÄ°L KAYIPLARIN Ã–NÃœNE GEÃ‡MEYE Ã‡ALIÅžIYORUZ"

Buna karÅŸÄ±lÄ±k Satterfield ve Karem ise yÃ¶netimin Yemen'de sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Ã§aba sarf ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Satterfield, "Elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ± kullanarak sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye ve ticareti devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

SenatÃ¶r Ben Carson, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Karem'e "sivillerin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi noktasÄ±nda nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±" sordu. Bunun Ã¼zerine Karem, "Delilimiz ortadaki sonuÃ§lar. ABD'nin bu konudaki ÅŸÃ¶hreti ortadadÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

SenatÃ¶r Todd Young da doÄŸrudan Suudi Arabistan'a verilen desteÄŸe tepki gÃ¶stererek, "Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± ne tÃ¼r ÅŸartlar ortaya koyduk?" sorusunu yÃ¶neltti.

Trump yÃ¶netimi temsilcilerinin buna yanÄ±t vermek istememesi Ã¼zerine Young sorusunu Ä±srarla yineledi. Young'Ä±n en sonunda "ÅžartsÄ±z destek veriyorsunuz." ifadesini kullanmasÄ±na karÅŸÄ± Trump yÃ¶netimi temsilcileri sessiz kalmayÄ± tercih etti.

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