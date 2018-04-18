ABD'de senatÃ¶rlerden yÃ¶netime 'Yemen' tepkisi

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle Trump yÃ¶netimine tepkilerini dile getirdi.
Komitenin dÃ¼zenlediÄŸi "ABD'nin Yemen PolitikasÄ±" konulu oturuma, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan MÃ¼steÅŸar David Satterfield, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan MÃ¼steÅŸar Robert S. Karem ve ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ±ndan (USAID) Robert Jenkins katÄ±ldÄ±.
Oturum sÃ¼resince senatÃ¶rlerin Ã¶zellikle ABD'nin Yemen politikasÄ±nda Suudi Arabistan'a verdiÄŸi desteÄŸe gÃ¶sterdiÄŸi tepki dikkati Ã§ekti.
SenatÃ¶r Bob Menendez konuÅŸmacÄ±lara, "Senin oÄŸlun arka bahÃ§ede tabancasÄ±yla saÄŸa sola rastgele ateÅŸ edip komÅŸularÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yorsa ona daha fazla mÄ± mermi versin yoksa daha mÄ± az?" sorusunu yÃ¶nelterek, Suudi Arabistan'a verilen desteÄŸi eleÅŸtirdi.
Buna karÅŸÄ±lÄ±k Satterfield ve Karem ise yÃ¶netimin Yemen'de sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Ã§aba sarf ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Satterfield, "Elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ± kullanarak sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye ve ticareti devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.
SenatÃ¶r Ben Carson, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Karem'e "sivillerin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi noktasÄ±nda nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±" sordu. Bunun Ã¼zerine Karem, "Delilimiz ortadaki sonuÃ§lar. ABD'nin bu konudaki ÅŸÃ¶hreti ortadadÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
SenatÃ¶r Todd Young da doÄŸrudan Suudi Arabistan'a verilen desteÄŸe tepki gÃ¶stererek, "Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± ne tÃ¼r ÅŸartlar ortaya koyduk?" sorusunu yÃ¶neltti.
Trump yÃ¶netimi temsilcilerinin buna yanÄ±t vermek istememesi Ã¼zerine Young sorusunu Ä±srarla yineledi. Young'Ä±n en sonunda "ÅžartsÄ±z destek veriyorsunuz." ifadesini kullanmasÄ±na karÅŸÄ± Trump yÃ¶netimi temsilcileri sessiz kalmayÄ± tercih etti.
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump, sabaha karÅŸÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tweet'te, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen ABD vatandaÅŸÄ± Papaz Brunson'un tutukluluk halinin sona erdirilmesini istedi.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, Suriye'deki ABD gÃ¼Ã§leri yerine Arap gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve bu konuda S. Arabistan'dan mali destek talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarla ilgili "Obama dÃ¶neminde Ä°slam Ãœlkeleri TerÃ¶rle MÃ¼cadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuÅŸtuk ancak Obama yÃ¶netimi bu teklife dair bir adÄ±m atmadÄ±. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluÄŸunu korudu." dedi.
Kopenhag Fatih Camisi tarafÄ±ndan Tilavet-i Kur'an MÃ¼sabakasÄ± dÃ¼zenlendi
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ile Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Arakan kriziyle ilgili uluslararasÄ± topluma destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, "esir takasÄ± iÃ§in" Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, ellerindeki bilgiye gÃ¶re, Duma'da klor ve sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.