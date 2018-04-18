DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:17, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Amerika
09:14, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
ABD'de senatÃ¶rlerden yÃ¶netime 'Yemen' tepkisi
ABD'de senatÃ¶rlerden yÃ¶netime 'Yemen' tepkisi

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle Trump yÃ¶netimine tepkilerini dile getirdi.

Komitenin dÃ¼zenlediÄŸi "ABD'nin Yemen PolitikasÄ±" konulu oturuma, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan MÃ¼steÅŸar David Satterfield, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan MÃ¼steÅŸar Robert S. Karem ve ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ±ndan (USAID) Robert Jenkins katÄ±ldÄ±.

Oturum sÃ¼resince senatÃ¶rlerin Ã¶zellikle ABD'nin Yemen politikasÄ±nda Suudi Arabistan'a verdiÄŸi desteÄŸe gÃ¶sterdiÄŸi tepki dikkati Ã§ekti.

SenatÃ¶r Bob Menendez konuÅŸmacÄ±lara, "Senin oÄŸlun arka bahÃ§ede tabancasÄ±yla saÄŸa sola rastgele ateÅŸ edip komÅŸularÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yorsa ona daha fazla mÄ± mermi versin yoksa daha mÄ± az?" sorusunu yÃ¶nelterek, Suudi Arabistan'a verilen desteÄŸi eleÅŸtirdi.

"SÄ°VÄ°L KAYIPLARIN Ã–NÃœNE GEÃ‡MEYE Ã‡ALIÅžIYORUZ"

Buna karÅŸÄ±lÄ±k Satterfield ve Karem ise yÃ¶netimin Yemen'de sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Ã§aba sarf ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Satterfield, "Elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ± kullanarak sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye ve ticareti devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

SenatÃ¶r Ben Carson, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Karem'e "sivillerin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi noktasÄ±nda nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±" sordu. Bunun Ã¼zerine Karem, "Delilimiz ortadaki sonuÃ§lar. ABD'nin bu konudaki ÅŸÃ¶hreti ortadadÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

SenatÃ¶r Todd Young da doÄŸrudan Suudi Arabistan'a verilen desteÄŸe tepki gÃ¶stererek, "Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± ne tÃ¼r ÅŸartlar ortaya koyduk?" sorusunu yÃ¶neltti.

Trump yÃ¶netimi temsilcilerinin buna yanÄ±t vermek istememesi Ã¼zerine Young sorusunu Ä±srarla yineledi. Young'Ä±n en sonunda "ÅžartsÄ±z destek veriyorsunuz." ifadesini kullanmasÄ±na karÅŸÄ± Trump yÃ¶netimi temsilcileri sessiz kalmayÄ± tercih etti.

Â 



Ä°lgili Konular trump ABD Yemen
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Trump tan dikkat Ã§eken 'TÃ¼rkiye' tweeti
Trumpâ€™tan dikkat Ã§eken 'TÃ¼rkiye' tweeti

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, sabaha karÅŸÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tweet'te, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen ABD vatandaÅŸÄ± Papaz Brunson'un tutukluluk halinin sona erdirilmesini istedi.
S Arabistan'dan 'Arap gÃ¼cÃ¼ iÃ§in maddi destek' iddialarÄ±na cevap
S. Arabistan'dan 'Arap gÃ¼cÃ¼ iÃ§in maddi destek' iddialarÄ±na cevap

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, Suriye'deki ABD gÃ¼Ã§leri yerine Arap gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve bu konuda S. Arabistan'dan mali destek talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarla ilgili "Obama dÃ¶neminde Ä°slam Ãœlkeleri TerÃ¶rle MÃ¼cadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuÅŸtuk ancak Obama yÃ¶netimi bu teklife dair bir adÄ±m atmadÄ±. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluÄŸunu korudu." dedi.
Danimarka da Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±
Danimarkaâ€™da Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±

Kopenhag Fatih Camisi tarafÄ±ndan Tilavet-i Kur'an MÃ¼sabakasÄ± dÃ¼zenlendi
ABD'de senatÃ¶rlerden yÃ¶netime 'Yemen' tepkisi
ABD'de senatÃ¶rlerden yÃ¶netime 'Yemen' tepkisi

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere ve Kanada'dan Arakan iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
Ä°ngiltere ve Kanada'dan Arakan iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ile Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Arakan kriziyle ilgili uluslararasÄ± topluma destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD'den DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n oranÄ±na dÃ¼zeltme
ABD'den DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n oranÄ±na dÃ¼zeltme

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.
Hamas liderinden esir takasÄ± iÃ§in Ä°srail'e Ã§aÄŸrÄ±
Hamas liderinden esir takasÄ± iÃ§in Ä°srail'e Ã§aÄŸrÄ±

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, "esir takasÄ± iÃ§in" Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'ye gÃ¶re Duma'da klor ve sarÄ±n gazÄ± kullanÄ±ldÄ±
ABD'ye gÃ¶re Duma'da klor ve sarÄ±n gazÄ± kullanÄ±ldÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, ellerindeki bilgiye gÃ¶re, Duma'da klor ve sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tunus'ta Ã¶ÄŸretmenler daha iyi ÅŸartlar iÃ§in sÃ¼resiz grevde
Tunus'ta Ã¶ÄŸretmenler daha iyi ÅŸartlar iÃ§in sÃ¼resiz grevde

Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BM Ã–zel RaportÃ¶rleri'nden Ä°srail'e kÄ±nama
BM Ã–zel RaportÃ¶rleri'nden Ä°srail'e kÄ±nama

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Suriye iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir tek Ã§Ã¶zÃ¼m siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m'
'Suriye iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir tek Ã§Ã¶zÃ¼m siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m'

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
May'in parlamentodan izin almama gerekÃ§esi gizlilik
May'in parlamentodan izin almama gerekÃ§esi gizlilik

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da demiryolu grevleri sonuÃ§suz kaldÄ±
Fransa'da demiryolu grevleri sonuÃ§suz kaldÄ±

Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak ta DEAÅž Ã¼yesi 7 kadÄ±na idam ve mÃ¼ebbet hapis
Irakâ€™ta DEAÅž Ã¼yesi 7 kadÄ±na idam ve mÃ¼ebbet hapis

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BrÃ¼ksel'de STK'lar Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in toplandÄ±
BrÃ¼ksel'de STK'lar Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in toplandÄ±

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.

Haberler

Suudi Arabistan'dan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama
Suudi Arabistan'dan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama

BAE destekli gÃ¼Ã§ler Dali'nin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi
BAE destekli gÃ¼Ã§ler Dali'nin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi

Yemen'den 315 bÃ¶brek hastasÄ± iÃ§in 'acil yardÄ±m' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Yemen'den 315 bÃ¶brek hastasÄ± iÃ§in 'acil yardÄ±m' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Avustralya'dan Yemen'e insani yardÄ±m
Avustralya'dan Yemen'e insani yardÄ±m

Yemen'de DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± depolarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Yemen'de DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± depolarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Yemen'de nÃ¼fusun yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu saÄŸlÄ±k hizmeti alamÄ±yor
Yemen'de nÃ¼fusun yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu saÄŸlÄ±k hizmeti alamÄ±yor

UNICEF'ten Yemenli Ã§ocuklarla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± rapor
UNICEF'ten Yemenli Ã§ocuklarla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± rapor

S. Arabistan'a dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
S Arabistan'a dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 