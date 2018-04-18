S. Arabistan'dan 'Arap gÃ¼cÃ¼ iÃ§in maddi destek' iddialarÄ±na cevap

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Eric Pahon ABDâ€™nin, Arap Ã¼lkelerinden toplama bir kuvveti Suriye'ye DEAÅž'tan alÄ±nan bÃ¶lgelerde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak Ã¼zere getireceÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "BaÅŸkan, Suriyeâ€™nin istikrarlÄ± ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir yer olmasÄ± ve DEAÅžâ€™Ä±n geri dÃ¶nemeyeceÄŸi bir yer haline getirilmesi Ã¼zere ABDâ€™nin, bÃ¶lgedeki ortaklarÄ±mÄ±z dahil mÃ¼ttefiklerinin daha fazla katkÄ± yapmasÄ±nÄ± istediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±" dedi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yÃ¶netiminin, Arap Ã¼lkelerinin askerlerinden oluÅŸan bir kuvveti Suriyeâ€™ye getirmek istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Amerikan yetkililerine dayandÄ±rÄ±lan haberde, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton'Ä±n baÅŸta MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiÄŸi iddia edildi.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'deki ABD gÃ¼Ã§leri yerine Arap gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve bu konuda Suudi Arabistan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu KÃ¶rfez Ã¼lkelerinden mali destek talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n geÃ§miÅŸte de gÃ¼ndeme geldiÄŸini, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise sadece tartÄ±ÅŸma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.
El Cubeyr aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Obama dÃ¶neminde Ä°slam Ãœlkeleri TerÃ¶rle MÃ¼cadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuÅŸtuk ancak Obama yÃ¶netimi bu teklife dair bir adÄ±m atmadÄ±. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluÄŸunu korudu. DolayÄ±sÄ±yla bu konuda da Suudi Arabistan Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapacaktÄ±r. Suriye'nin doÄŸusunda oluÅŸturulacak gÃ¼Ã§lerin tÃ¼rÃ¼ veya nereden geleceÄŸi konusu ise halihazÄ±rda tartÄ±ÅŸma aÅŸamasÄ±ndadÄ±r."
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Pahon, sÃ¶z konusu iddia ve aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin detaylarÄ±na girmeden, "BaÅŸkan, Suriyeâ€™nin istikrarlÄ± ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir yer olmasÄ± ve DEAÅžâ€™Ä±n geri dÃ¶nemeyeceÄŸi bir yer haline getirilmesi Ã¼zere ABDâ€™nin, bÃ¶lgedeki ortaklarÄ±mÄ±z dahil mÃ¼ttefiklerinin daha fazla katkÄ± yapmasÄ±nÄ± istediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Gelecek planlarÄ± ile ilgili mÃ¼ttefiklerimiz ve ortaklarÄ±mÄ±za danÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
Pahon, bÃ¶lgedeki ve bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼lkelerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ile Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, iddia hakkÄ±nda spekÃ¼lasyon yapmak istemediklerini belirterek, "KararÄ± verilmemiÅŸ bir ÅŸey Ã¼zerine spekÃ¼lasyon yapmayacaÄŸÄ±m. Suudi Arabistan 71 Ã¼lkelik kÃ¼resel koalisyonun deÄŸerli bir Ã¼yesi ve DEAÅž'Ä± yenme Ã§abalarÄ±na birÃ§ok ÅŸekilde katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
ABDâ€™nin resmi rakamlara gÃ¶re Suriyeâ€™de 2 bin askeri bulunuyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, daha Ã¶nce Suriyeâ€™den ABD askerlerini Ã§ekmek istediÄŸini belirtmiÅŸ, ABDâ€™nin Suriyeâ€™de kalmasÄ±nÄ± isteyen Suudi Arabistan ve KÃ¶rfez Ã¼lkelerine, ABD ordusunun Ã¼lkede kalmasÄ±nÄ±n maliyetini karÅŸÄ±lamalarÄ± gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, sabaha karÅŸÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tweet'te, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen ABD vatandaÅŸÄ± Papaz Brunson'un tutukluluk halinin sona erdirilmesini istedi.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, Suriye'deki ABD gÃ¼Ã§leri yerine Arap gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve bu konuda S. Arabistan'dan mali destek talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarla ilgili "Obama dÃ¶neminde Ä°slam Ãœlkeleri TerÃ¶rle MÃ¼cadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuÅŸtuk ancak Obama yÃ¶netimi bu teklife dair bir adÄ±m atmadÄ±. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluÄŸunu korudu." dedi.
Kopenhag Fatih Camisi tarafÄ±ndan Tilavet-i Kur'an MÃ¼sabakasÄ± dÃ¼zenlendi
ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi Ã¼yeleri, BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "ÅŸartsÄ±z destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ile Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Arakan kriziyle ilgili uluslararasÄ± topluma destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAÅž'Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 98'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "yÃ¼zde 90'Ä±n Ã¼zerinde" ÅŸeklinde dÃ¼zeltti.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, "esir takasÄ± iÃ§in" Ä°srail ile bir aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla mÃ¼zakereye baÅŸlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, ellerindeki bilgiye gÃ¶re, Duma'da klor ve sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz grev baÅŸlattÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve Ã¼lkelerimizin hukuklarÄ± Ã§erÃ§evesinde doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz ve Esed'in bu sefer mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyorum." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã–zel RaportÃ¶rleri, Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan silahsÄ±z Filistinlilere karÅŸÄ± hakiki mÃ¼himmatlar da dahil ateÅŸli silahlar kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyondan Ã¶nce parlamentodan izin almama gerekÃ§esini "Ä°ngiliz silahlÄ± kuvvetlerini risk altÄ±nda bÄ±rakmamak" olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesini iÃ§eren reform tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 7 yabancÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda idam ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.