09:23, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

S. Arabistan'dan 'Arap gÃ¼cÃ¼ iÃ§in maddi destek' iddialarÄ±na cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Eric Pahon ABDâ€™nin, Arap Ã¼lkelerinden toplama bir kuvveti Suriye'ye DEAÅž'tan alÄ±nan bÃ¶lgelerde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak Ã¼zere getireceÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "BaÅŸkan, Suriyeâ€™nin istikrarlÄ± ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir yer olmasÄ± ve DEAÅžâ€™Ä±n geri dÃ¶nemeyeceÄŸi bir yer haline getirilmesi Ã¼zere ABDâ€™nin, bÃ¶lgedeki ortaklarÄ±mÄ±z dahil mÃ¼ttefiklerinin daha fazla katkÄ± yapmasÄ±nÄ± istediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±" dedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yÃ¶netiminin, Arap Ã¼lkelerinin askerlerinden oluÅŸan bir kuvveti Suriyeâ€™ye getirmek istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Amerikan yetkililerine dayandÄ±rÄ±lan haberde, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton'Ä±n baÅŸta MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiÄŸi iddia edildi.

"SUUDÄ° ARABÄ°STAN ÃœZERÄ°NE DÃœÅžENÄ° YAPACAKTIR"

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'deki ABD gÃ¼Ã§leri yerine Arap gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve bu konuda Suudi Arabistan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu KÃ¶rfez Ã¼lkelerinden mali destek talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n geÃ§miÅŸte de gÃ¼ndeme geldiÄŸini, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise sadece tartÄ±ÅŸma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

El Cubeyr aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Obama dÃ¶neminde Ä°slam Ãœlkeleri TerÃ¶rle MÃ¼cadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuÅŸtuk ancak Obama yÃ¶netimi bu teklife dair bir adÄ±m atmadÄ±. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluÄŸunu korudu. DolayÄ±sÄ±yla bu konuda da Suudi Arabistan Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapacaktÄ±r. Suriye'nin doÄŸusunda oluÅŸturulacak gÃ¼Ã§lerin tÃ¼rÃ¼ veya nereden geleceÄŸi konusu ise halihazÄ±rda tartÄ±ÅŸma aÅŸamasÄ±ndadÄ±r."

"MÃœTTEFÄ°KLERÄ°MÄ°ZÄ° VE ORTAKLARIMIZA DANIÅžMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z"

Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Pahon, sÃ¶z konusu iddia ve aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin detaylarÄ±na girmeden, "BaÅŸkan, Suriyeâ€™nin istikrarlÄ± ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir yer olmasÄ± ve DEAÅžâ€™Ä±n geri dÃ¶nemeyeceÄŸi bir yer haline getirilmesi Ã¼zere ABDâ€™nin, bÃ¶lgedeki ortaklarÄ±mÄ±z dahil mÃ¼ttefiklerinin daha fazla katkÄ± yapmasÄ±nÄ± istediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Gelecek planlarÄ± ile ilgili mÃ¼ttefiklerimiz ve ortaklarÄ±mÄ±za danÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Pahon, bÃ¶lgedeki ve bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼lkelerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ile Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti.

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, iddia hakkÄ±nda spekÃ¼lasyon yapmak istemediklerini belirterek, "KararÄ± verilmemiÅŸ bir ÅŸey Ã¼zerine spekÃ¼lasyon yapmayacaÄŸÄ±m. Suudi Arabistan 71 Ã¼lkelik kÃ¼resel koalisyonun deÄŸerli bir Ã¼yesi ve DEAÅž'Ä± yenme Ã§abalarÄ±na birÃ§ok ÅŸekilde katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

ABDâ€™nin resmi rakamlara gÃ¶re Suriyeâ€™de 2 bin askeri bulunuyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, daha Ã¶nce Suriyeâ€™den ABD askerlerini Ã§ekmek istediÄŸini belirtmiÅŸ, ABDâ€™nin Suriyeâ€™de kalmasÄ±nÄ± isteyen Suudi Arabistan ve KÃ¶rfez Ã¼lkelerine, ABD ordusunun Ã¼lkede kalmasÄ±nÄ±n maliyetini karÅŸÄ±lamalarÄ± gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti.