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10:17, 18 Nisan 2018 Çarşamba
Amerika
10:00, 18 Nisan 2018 Çarşamba

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Trump’tan dikkat çeken 'Türkiye' tweeti
Trump’tan dikkat çeken 'Türkiye' tweeti

ABD Başkanı Trump, sabaha karşı paylaştığı tweet'te, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı Papaz Brunson'un tutukluluk halinin sona erdirilmesini istedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında dikkat çeken bir tweet paylaştı.

Trump, sabaha karşı attığı tweet’te şu ifadeleri kullandı.

“Amerika’da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye’de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek.”



İlgili Konular trump ABD
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Trump’tan dikkat çeken 'Türkiye' tweeti

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