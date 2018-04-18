Trump’tan dikkat çeken 'Türkiye' tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında dikkat çeken bir tweet paylaştı.
Trump, sabaha karşı attığı tweet’te şu ifadeleri kullandı.
“Amerika’da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye’de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek.”
ABD Başkanı Trump, sabaha karşı paylaştığı tweet'te, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı Papaz Brunson'un tutukluluk halinin sona erdirilmesini istedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda S. Arabistan'dan mali destek talep edileceği yönündeki iddialarla ilgili "Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu." dedi.
Kopenhag Fatih Camisi tarafından Tilavet-i Kur'an Müsabakası düzenlendi
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Başkan Donald Trump yönetimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "şartsız destek verdiği" gerekçesiyle tepki gösterdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Arakan kriziyle ilgili uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Amerikan yetkililerinin "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 98'inin geri alındığı" şeklindeki açıklamalarını "yüzde 90'ın üzerinde" şeklinde düzeltti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "esir takası için" İsrail ile bir aracı vasıtasıyla müzakereye başlamaya hazır olduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ellerindeki bilgiye göre, Duma'da klor ve sarin gazı kullanıldığını belirtti.
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle bugünden itibaren süresiz grev başlattı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, İsrail'in, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere karşı hakiki mühimmatlar da dahil ateşli silahlar kullanmasını kınadı.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda "Suriye'deki durum" konulu oturumda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de faydalı tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan önce parlamentodan izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak" olarak açıkladı.
Fransa'da tartışmalara neden olan ve demiryollarının özelleştirilmesini içeren reform tasarısı Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü DEAŞ üyesi 7 yabancı kadın hakkında idam ve müebbet hapis cezasına hükmettiği bildirildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Filistin Esirler Günü" günü dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.