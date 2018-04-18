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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:31, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
10:13, 18 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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Deniz Kuvvetlerindeki 'mahrem imam' yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 9 gÃ¶zaltÄ±
Deniz Kuvvetlerindeki 'mahrem imam' yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 9 gÃ¶zaltÄ±

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– Ã¼yesi askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduklarÄ± belirlenen 10 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 9'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken diÄŸer ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduklarÄ± belirlenen 10 kiÅŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildiÄŸi bildirildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduklarÄ± belirlenen 10 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Bunun Ã¼zerine Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin adreslerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

ÅžÃœPHELÄ°LERDEN 9'U GÃ–ZALTINDA

ÅžÃ¼phelilerden 9'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken diÄŸer ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

HaklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen zanlÄ±larÄ±n Ã¶rgÃ¼tte "mahrem imam" konumunda bulunduklarÄ± ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki askerlerden sorumlu olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



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